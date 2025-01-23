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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اضطراب الهلع.. كيف نتعرف عليه ونتعامل معه؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
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قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن اضطراب الهلع (Panic disorder) يعد من الاضطرابات النفسية الشائعة التي يصاب بها حوالي 4 إلى 6% من الناس. 

وأشار إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب مقارنة بالرجال، حيث تبلغ نسبة السيدات المصابات به ضعف نسبة الرجال.

 

ما هو اضطراب الهلع؟

يُعد اضطراب الهلع من الاضطرابات النفسية التي تتمثل في نوبات مفاجئة من الخوف الشديد والهلع دون سبب واضح. وفي كثير من الأحيان، لا يدرك المصاب بهذا الاضطراب أنه يعاني من مشكلة صحية نفسية، مما يؤدي إلى تأخر تشخيصه. 

وذكر الدكتور المهدي أن هذا الاضطراب غالبًا ما يصيب الأشخاص في سن مبكرة، وقد يحدث دون سبب مفسر، مما يجعل التشخيص في بعض الأحيان صعبًا أو متأخرًا.

أعراض اضطراب الهلع

تأتي أعراض اضطراب الهلع عادة بشكل مفاجئ وسريع، مما يزيد من شدة المعاناة لدى المصاب. ومن أبرز هذه الأعراض:

  • تسارع نبضات القلب: يعاني المريض من زيادة في ضربات القلب، مما يشعره بالقلق والخوف.
  • صعوبة في التنفس: يتعرض المريض لشعور باختناق التنفس، ما يزيد من حالة الرعب التي يمر بها.
  • إحساس بالخوف الشديد: يشعر المريض بأن هناك خطرًا كبيرًا يهدده، رغم عدم وجود سبب حقيقي للخوف.

وأوضح الدكتور المهدي أن هذه الأعراض تحدث نتيجة لاضطراب مفاجئ في كيمياء المخ، حيث يحدث نشاط مفاجئ في "اللوزتين الدماغيتين"، اللتين تعدان من الأجهزة المسؤولة عن التنبيه والتحذير داخل الدماغ. 

هذا النشاط الزائد يؤدي إلى اضطراب في الجهاز العصبي اللا إرادي، ما يسبب هذه التغيرات الجسمانية والنفسية المفاجئة.

العلاقة بين اضطراب الهلع والرهاب الاجتماعي

أضاف الدكتور المهدي أنه في بعض الحالات، يفضل الأشخاص المصابون باضطراب الهلع الابتعاد عن الآخرين والانعزال، خوفًا من حدوث نوبة هلع في الأماكن العامة أو بين الناس. هذا السلوك قد يؤدي في بعض الحالات إلى تطور مشكلة "رهاب الساحة"، وهي حالة من الخوف الشديد من الأماكن العامة أو المزدحمة. وإذا استمرت هذه الحالة دون علاج لفترة طويلة، قد يتطور الأمر إلى اضطراب قلق عام، ويصاحب ذلك أعراض أخرى مثل:

  • رعشة في الأطراف: يشعر المريض برعشة في يديه أو قدميه بسبب التوتر العصبي.
  • رجفة داخلية: يكون هناك شعور داخلي بارتعاش الجسم ككل.
  • شعور بالخوف الشديد: تتزايد المشاعر السلبية مما يزيد من حدة القلق.

 

 مضاعفات اضطراب الهلع

إذا لم يتم علاج اضطراب الهلع بشكل مناسب، يمكن أن يؤدي إلى تطور مشاكل نفسية إضافية. من أبرز هذه المشاكل:

  • الاكتئاب: نتيجة للاستمرار في العزلة والقلق، قد يشعر المريض بحالة من الحزن العميق واليأس.
  • رهاب الموت: قد يصبح الشخص المصاب مهووسًا بفكرة الموت، حيث يشعر بأن حياته في خطر دائم أو يعتقد أن نوبة الهلع قد تودي بحياته.
الاضطرابات النفسية اضطراب الهلع اضطراب الهلع والرهاب الاجتماعي

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