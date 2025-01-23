قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
FITUR 2025.. وزير السياحة: الجناح المصري يعكس عراقة حضارتنا ويجذب إعجاب الزائرين
وزير المالية: نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة
مفتاح الجنة يا أمي.. ماذا قال البطل عمر القاضي لوالدته قبل استشهاده| فيديو
وزير المالية: توسيع استثمارات القطاع الخاص يتصدر أولوياتنا فى مسار الإصلاحات الهيكلية
مصرع وإصابة 8 أشخاص بالشيخ زايد في حادث سيارة نقل وميكروباص
قرار عاجل في الأهلي بـ إعفاء مدرب الناشئين من منصبه بسبب هذا اللاعب | خاص
بعد الخسارة الأخيرة.. وزير الرياضة لـ لاعبي منتخب اليد: ثقتنا فيكم بلا حدود
للمشاركة في كأس العالم.. اقتراب زيزو من الأهلي
مايكروسوفت تعزز علاقاتها مع الجيش الإسرائيلي للدعم التكنولوجي في الحرب على غزة.. تفاصيل
سبب عطل شات Chat GPT.. أوبن أيه آي تعترف بتعطل خدماتها
حزب الله يحذر: فترة الـ60 يوما لانسحاب العدو من لبنان شارفت على ‏الانتهاء
عهد جديد .. شراكة وتعاون عسكري بين مصر والصومال "لا يهدد أحدا"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي
×

أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن تهنئته لدولة جنوب أفريقيا بتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٥، موضحًا أنه لابد من تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية، وأهمها تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.

قال، فى لقائه مع وزير المالية بجنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، إن مصر تلعب دورًا مهمًا؛ لتعكس رؤية الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالمنصات الدولية المختلفة.

أضاف أننا نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات خاصة «الخضراء»، أخذًا فى الاعتبار أن النظام الاقتصادي والمالي العالمي بعيد عن تطلعات تحقيق التنمية والنمو المستدام الشامل للدول الناشئة.  

أشار إلى أن تكاليف التمويل لا تزال مرتفعة، وأننا نأمل فى زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن التكلفة العالية لخدمة الديون تؤثر سلبًا على جهود  الاقتصادات الناشئة فى تنفيذ مستهدفاتها التنموية.

أكد الوزير، أن تحليل وكالات التصنيف الائتماني، يجب أن يأخذ في الاعتبار جهود الحكومات الأفريقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البلدان الأفريقية تحتاج لتعبئة المزيد من الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، أخذًا فى الاعتبار أن تحسين الإدارة والسياسات الضريبية وخلق مساحة مالية أكبر، يساعد الحكومات الأفريقية فى الإنفاق على تنمية رأس المال البشرى.

أشار الوزير، إلى أن مجموعة العشرين خلقت زخمًا إيجابيًا في التعامل مع قضايا «قدرة الاقصادات الناشئة على تحمل الديون».

وزير المالية اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد الاخضر اسعار الفائدة وكالات التصنيف الائتماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 .. درجاتك هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 .. برقم الجلوس

زيادة المرتبات 2025

زيادة المرتبات 2025.. 5 فئات مستحقة وهذا موعد إقرار العلاوة السنوية رسميًا

مكالمات Wi-Fi Calling

أكواد تفعيل خدمة Wi-Fi Calling لإجراء مكالمات واي فاي عالية الجودة

ارشيفي

دولة إسلامية تحظر النقاب وتحد من إقامة الشعائر الدينية في بعض الأماكن

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الأول .. ظهرت الآن

موعد بداية الترم الثاني

العودة للمدارس 2025 .. قرار عاجل بشأن موعد بداية الترم الثاني

ترشيحاتنا

حافلة الزمالك

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

الاهلي

رجال طائرة الأهلى يستعد لمواجهة السيب العماني بالبطولة العربية

هاني أبو ريدة وفيصل اسماعيل سدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي

أبو ريدة يستقبل رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم لبحث سبل التعاون

بالصور

يسرا أبرز الحضور .. صور لافتة من حفل عيد ميلاد أنغام

أنغام
أنغام
أنغام

6 طرق تكشف الزبدة البلدي المغشوشة .. رقم 4 سهل جدا

السمنة البلدي
السمنة البلدي
السمنة البلدي

بفستان قصير.. إلهام شاهين تتألق في عيد ميلاد أنغام | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

10 أنواع.. أسهل طرق تخزين الخضروات لرمضان

تخزين الخضار
تخزين الخضار
تخزين الخضار

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. اعرف أسعارها الآن

الاهلي

الأهلي يدعم الهجوم.. خالد طلعت يكشف آخر مستجدات صفقات الأحمر

الفيروسات التنفسية

تنتقل باللمس.. "إنفلونزا المعدة" خطر يهدد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد