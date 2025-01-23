بالصور .. عبد الحليم علي يتلقى تحية خاصة من جماهير الزمالك

حرصت جماهير نادي الزمالك، المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد القاهرة، على تحية عبد الحليم علي نجم الأبيض السابق ومدير الكرة الحالي بفريق مودرن سبورت.

وبادل عبد الحليم علي تحية جماهير الزمالك الذي حرص على الذهاب إليهم.

واصل التعادل السلبي سيطرته على مباراة الزمالك ومودرن سبورت بعد مرور 83 دقيقة، في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.