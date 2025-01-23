المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين بخطف شخصين وإجبارهما على توقيع ايصالات أمانة بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة محام وسائق أوبر وطالب ومحاسب ومهندس وعاطل ومدير مكتب جمركي بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامهم بخطف محامي ومحاسب عن طريق الإكراه واحتجازهما وإكراههما على توقيع إيصالات أمانة، ببولاق الدكرور بالجيزة.



وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التى حملت رقم 12438 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4646 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين هم " ع.ع"، مالك مكتب تخصيص جمركي، و" ع.ع" سائق أوبر، و"م.ج" محام، و" ع.م" طالب و" ر.م" محاسب، و" م.ع " عاطل و" أ.ع" مهندس.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في غضون 6 يونيه 2024، بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة، خطفوا بالإكراه والتحايل المجني عليهما " ح.م"، و" ع.ك"، بأن استدروجهما إلى مكان ناءٍ واستوقفوهما وهددوهما وأرغموهما على الذهاب رفقتهم لمكان آخر رغما عنهما، وكان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية.