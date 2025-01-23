هنو: التاريخ يؤكد عظمة مصر وتنوعها.. وقبول التنوع أحد أوجه قوة البلاد

قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن الهوية المصرية راسخة تماما بكل معانيها ومعارفها ومصادرها وقيمها التاريخية والحاضرة والمستقبلية.

وأضاف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، "الاختلاف داخل المجتمع المصري يتعلق بالسلوكيات لا الهوية.. والسلوك دوما يستحق الدراسة".

وأكد أن "الهوية المصرية قوية وراسخة نظرا لقدرة البلاد على مواكبة التطور واحتواء الثقافات"، متابعا: "التاريخ يؤكد عظمة مصر وتنوعها.. وقبول التنوع أحد أوجه قوة البلاد".