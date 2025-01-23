هنو: لست ضد "قصور الثقافة".. ولكن أي مؤسسة تحتاج إعادة تطوير الرؤية

قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إننا نحرص على تقديم الثقافة والفنون لكل أقاليم مصر المختلفة تجنبا للفراغ الثقافي.

وأضاف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "لست ضد "قصور الثقافة".. ولكن أي مؤسسة تحتاج إعادة تطوير الرؤية".

وشدد أنه يجب تطوير "قصور الثقافة وفقًا للمخرجات الجديدة والتطلعات العمرية المختلفة، موضحا أنه يجب تطوير "قصور الثقافة وفقًا للمخرجات الجديدة والتطلعات العمرية المختلفة.

وأوضح أن هناك تعاون مع القطاع الخاص بشأن "قصور الثقافة" من أجل تحسين الإمكانيات وتعظيم المردود، لافتا: "المنتج الصادر عن قصور الثقافة "غير جاذب".. ويوجد إحجام ملحوظ من الفئات الشبابية".



وأشار: "المنتج الصادر عن قصور الثقافة "غير جاذب".. ويوجد إحجام ملحوظ من الفئات الشبابية"، متابعا: "الاستثمار داخل قصور الثقافة "ليس عيبا" بل يضمن الاستمرارية وجودة المنتج الصادر عنها".