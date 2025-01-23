أحمد شادى: تصدير الأعشاب يدر على الدولة 500 مليون دولار سنويا

كشف أحمد شادي يعمل في صناعة الأعشاب وتصديرها حجم الصناعة في مصر وحجم العوائد التي تدخل نتيجه التصدير.

وقال أحمد شادي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “أم بى سى مصر” أن الدولة بها 150 مصنعا للاعشاب و 800 شركة تصدير.

وتابع أحمد شادي أن تصدير الأعشاب يرد على الدولة 500 مليون دولار سنويا.

ولفت أحمد شادي إلى أن الهيئة القومية لسلامه الغذاء اتخذت قرارات منذ اسبوعين اصابت السوق بشلل تام تلك القرارات خاصه بمطابقة المعايير العالمية للاعشاب.

مطابقة المعايير

وأكد أحمد شادي أن العاملين في صناعه وتصدير الاعشاب خاطبوا للهيئة القومية لمعرفه المعايير ولكنها رفضت اعطائهم اياها فقاموا بمخاطبة الجهات التى يصدرون لها ولا تتقدم بأى شكاوى ضدهم.