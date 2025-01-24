محمد عبد الجليل: كولر يدمر الأهلي قبل رحيله

قال محمد عبدالجليل، لاعب الأهلي السابق، إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي يدمر الفريق قبل رحيله.

وأضاف عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" كولر لم يكن معروف قبل تعاقد الأهلي معه، وحقق البطولات مع الفريق، وفي حالة رحيله سيكون مثل جوزيه وموسيماني".

وتابع:" كابتن الخطيب ذكي، ويتابع كل ما يحدث وهدفه في الوقت الحالي تهدئة الجماهير، ولكن يجب متابعة الفريق، وما يحدث، وكولر يحرق الأرض قبل رحيله مثل موسيماني".

وأردف: "كنا ننتقد أن الزمالك، يتعاقد مع لاعبين من إنبي على سبيل الإعارة، والأهلي قام بضم العش من زد على سبيل الإعارة في واقعة غريبة وكان يجب الاعتماد على اللاعبين الشباب بدلا من استعارة العش".