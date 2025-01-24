تفاصيل التعاون الموسيقي بين حميد الشاعري وتوليت| فيديو

يستعد الفنان حميد الشاعري لتقديم عمل موسيقي مشترك مع الرابر الشهير توليت، في خطوة تجمع بين جيلين مختلفين من الإبداع الموسيقي.

وشارك حميد الشاعري عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه برفقة توليت داخل الاستوديو، وهما يستمعان لمقطع موسيقى. ولم يتم الكشف عن تفاصيل المشروع بعد، لكن الفيديو أثار حماس جمهور الفنانين، خاصة أن حميد معروف بتعاونه مع مختلف الأجيال وانفتاحه على التطوير و أساليب الموسيقية الحديثة.

وفي سياق آخر، يظهر حميد الشاعري اليوم، الجمعة في لقاء خاص مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة "الشرق"، حيث سيتحدث عن مشروعاته الموسيقية الجديدة. أما توليت، فقد اشتهر بأسلوبه في تجديد موسيقى التسعينيات بما يتناسب مع ذوق الأجيال الحالية، مما يزيد الترقب لهذا التعاون المرتقب.

لحن ووزع حميد الشاعري أعمالا عديدة لفنانين أصبحوا نجوم اليوم منهم عمرو دياب، ومحمد منير، ومصطفى قمر، وهشام عباس وإيهاب توفيق وغيرهم.

تعاون الهضبة عمرو دياب مع حميد الشاعري، لفترة طويلة بداية من ألبوم «ميال» عام 1988، مرورًا بألبومات «شوقنا» و«متخافيش» و«أيامنا»، ثم «ويلوموني»، وصولًا إلى «نور العين».

ارتبط حميد الشاعري اسمه بعدد من نجوم جيله مثل إيهاب توفيق، مصطفى قمر وهشام عباس، على الصعيد الفني وعلى الصعيد الإنساني حيث تجمعهم علاقة صداقة امتدت لأكثر من 30 عاما.