أسواق أوروبا تصعد بعد خطاب ترامب في دافوس

أغلقت أسهم أوروبا على ارتفاع، الخميس، مدعومة بخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بينما حدت من المكاسب حالات تراجع في أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة ليغلق عند 530.34 نقطة مسجلا مكاسب لسابع يوم، في أطول سلسلة مكاسب منذ أكثر من شهر.

وسجل المؤشر أعلى مستوياته خلال يوم من التداول في جلسة أمس الأربعاء.

وشهد المؤشر ستوكس 600 قفزة في نهاية الجلسة عقب إلقاء ترامب خطابا عن بعد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ودعا ترامب في خطابه إلى الخفض الفوري لسعر الفائدة وحث الدول الأخرى على أن تتخذ تدابير مماثلة.

وقال إن على الشركات تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة إذا أرادت تفادي فرض رسوم جمركية عليها.

وحد من المكاسب انخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا 1.5 بالمئة متأثرا بهبوط سهم شركة توريد معدات رقائق الكمبيوتر إيه.إس.إم.إل بواقع 4.4 بالمئة.

وهوى سهم بوما 22.8 بالمئة مع إرجائها المستوى المستهدف لهامش الربح، وقالت إنها ستخفض التكاليف بعدما سجلت أرباحا سنوية أسوأ من المتوقع. وأفادت شركة أديداس المنافسة بتسجيل نتائج مبدئية في الربع الأخير من 2024 أفضل من المتوقع.

وحققت شركات التكنولوجيا مكاسب في الجلسة السابقة بتحفيز من خطط ترامب الضخمة للإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويستعد البنك المركزي الأوروبي للاجتماع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تكاليف الاقتراض. وعلى الرغم من أن تيسير السياسة النقدية أمر مفروغ منه تقريبا، فإن كل الأنظار ستتجه إلى تعليقات البنك المركزي.

وقال جاك ألين رينولدز نائب كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو لدى كابيتال إيكونوميكس "يبدو البنك المركزي الأوروبي مستعدا لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل مع الإشارة إلى احتمال إجراء مزيد من التخفيض".

وأضاف "بعد الأسبوع المقبل، يبدو البنك المركزي الأوروبي مستعدا لمواصلة خفض الفائدة بوتيرة بطيئة وثابتة".