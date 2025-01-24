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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لرفع السرية عن ملفات اغتيال كينيدي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لرفع السرية عن ملفات اغتيال كينيدي

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لرفع السرية عن ملفات اغتيال الرئيس كينيدي
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لرفع السرية عن ملفات اغتيال الرئيس كينيدي
القسم الخارجي
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً يقضي برفع السرية عن مجموعة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف كينيدي وشقيقه روبرت كينيدي، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام والمؤرخين، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

ويتضمن القرار الإفراج عن وثائق حساسة ظلت طي الكتمان لعقود طويلة، وسط تكهنات بأنها قد تسلط الضوء على ملابسات الاغتيالين الشهيرين اللذين شكلا منعطفاً تاريخياً في السياسة الأمريكية خلال الستينيات.

وفي بيان مقتضب، أشار ترامب إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً للمطالب المتزايدة بالشفافية حول قضايا تاريخية ذات أهمية وطنية. 

وأضاف أن الهدف من رفع السرية هو تمكين الشعب الأمريكي والباحثين من الوصول إلى هذه المعلومات لفهم الأحداث بشكل أعمق.

من جهته، وصف عدد من المؤرخين والخبراء هذه الخطوة بأنها قد تمهد الطريق لكشف جوانب جديدة حول اغتيال جون كينيدي عام 1963 في دالاس، وشقيقه روبرت كينيدي الذي اغتيل عام 1968 أثناء حملته الرئاسية.

يُذكر أن العديد من الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس كينيدي قد أثارت جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية، مع تكرار المطالب بالكشف عن كامل المعلومات من أجل وضع حد لنظريات المؤامرة التي أحاطت بالقضية لعقود.

روبرت كينيدي الرئيس الأمريكي الأسبق وسائل اعلام امريكية فع السرية

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