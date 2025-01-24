قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكنتش أعرف أنها ملكه.. ماذا حدث في سيارة شقيق عمرو دياب؟| القصة كاملة
سعر الشاي في التموين اليوم الجمعة 24-1-2025
سنن نبوية في الجمعة الأخيرة من رجب.. اغتنمها
سميحة أيوب لـ "صدى البلد": الفن رسالة تنوير وحنان مطاوع الأنسب لتجسيد سيرتي الذاتية.. فيديو
الأمن الروسي: احتجاز طيار مدني بتهمة الخيانة العظمى
إجازة الجمعة.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
إدارة ترامب تبدأ ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين
نعمة الأمن ودروس الإسراء والمعراج.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد
سلطنة عمان ضيف الشرف.. انطلاق فعاليات الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
إعلامي يحذر جماهير الأهلي من حملة ممنهجة على الخطيب
ترامب: فرض عقوبات ضخمة على روسيا إذا لم توقف الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة ترامب تبدأ ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
×

ذكرت تقارير إعلامي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت في ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين.

وفي وقت سابق من الخميس؛ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أصدر عفوا عن 23 ناشطا مناهضا للإجهاض اتهموا في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وقال للصحفيين المجتمعين في المكتب البيضاوي إنهم "ما كان ينبغي محاكمتهم".

وأضاف ترامب: “لقد تمت محاكمة 23 شخصاً، ولم يكن ينبغي محاكمتهم.. كثير منهم من كبار السن، ولا ينبغي محاكمتهم، إنه لشرف عظيم أن أقوم بالتوقيع على هذا، وسيكونون سعداء للغاية”.

ولم يذكر الرئيس الأمريكي اسم من حصل على العفو.

من المقرر أن يلقي ترامب خطابًا في المسيرة السنوية من أجل الحياة في رسالة فيديو مسجلة مسبقًا يوم الجمعة، حسبما قال مصدران لشبكة CNN في وقت سابق من يوم الخميس.

وكمرشح، تأرجح ترامب بين الترويج لدعمه من قبل المدافعين عن مناهضة الإجهاض بينما ظل يدعي أنه لن يوقع على حظر فيدرالي للإجهاض.

ترامب إدارة الرئيس الأمريكي مهاجرين غير نظاميين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

ليفربول

ردا على صفقة مرموش.. ليفربول يتعاقد مع لاعب مصري جديد.. من هو؟

زيزو

رد فعل مفاجئ من نجم الأهلي على نبأ انتقال زيزو للأحمر

واى فاى

لو مش عارف تفعل مكالمات الواى فاى الجديدة ..استخدم هذه الاكواد

أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

بالمحفظة أو الفيزا.. اشحن عداد الكهرباء من البيت بالموبايل

جروس

قرار مفاجئ من جروس ضد لاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن سبورت

حمزة المثلوثي

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة حمزة المثلوثي

ترشيحاتنا

ورشة عمل لقسم المسالك البولية بكلية طب عين شمس

صحة الرجل.. ورشة عمل لقسم المسالك البولية بطب عين شمس

الأهرام

الأهرام: التعاون بين الدولة والقطاع الخاص أصبح حقيقة واقعية

المجلس القومي للمرأة

مصر تشارك في الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف

بالصور

بفستان قصير| سارة سلامة تثير ضجة بإطلالتها في باريس

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالتها في الرياض| صور

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

بربع كيلو لحمة.. طريقة عمل الكفتة بالبرغل

الكفتة
الكفتة
الكفتة

بدو سرابيط الخادم يرفضون تفكيك تلفريك المدينة الإنجليزية بقمة جبل أم بجمة

تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة

فيديو

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. اعرف أسعارها الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد