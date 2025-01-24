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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يتابع الانضباط الإداري والدعوي بسوهاج

وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف سوهاج
وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف سوهاج
عبد الرحمن محمد
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عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور محمد أبو سعدة، مدير مديرية أوقاف سوهاج، بحضور الدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير لشئون المتابعة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير للإصلاح الإداري.

جاء الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع مديري المديريات، بهدف تعزيز الانضباط الإداري والدعوي، ومتابعة الأداء بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء، رحب وزير الأوقاف بمدير المديرية، وناقش معه أوضاع العمل بالمديرية، والتحديات التي تواجهها، وآليات تحسين الأداء وضمان الكفاءة. وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وفق مدونة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الوزارة، لتحقيق الانضباط وتقديم خدمات دعوية متميزة.

وأكد الوزير حرصه على الارتقاء بمستوى الأئمة علميًّّا وفكريًّا، والاهتمام بجودة مظهرهم وسلوكهم، بما يؤكد القيم السلوكية والدعوية المطلوبة. كما وجه بضرورة التواصل المستمر بين مدير المديرية والإدارات الفرعية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتحقيق رؤية الوزارة في بناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

واختتم الاجتماع بتأكيد الوزير أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل ومتابعة تنفيذ إستراتيجيات الوزارة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في العمل الدعوي والإداري.

العاصمة الإدارية الجديدة أوقاف سوهاج الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الانضباط الإداري والدعوي

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