دوللي شاهين تطرح أحدث أغانيها «واحشاني يامه »... فيديو

طرحت الفنانة دوللى شاهين، أحدث أغانيها «واحشاني يامه »، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية اهداءا لذكرى والدتها الراحلة السيدة جاكلين الراعي وذكري كل الأمهات اللواتي توفين، وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها. واحشاني يامه من كلمات السيد علي، الحان وتوزيع هشام حسن، تم التسجيل بستديو (سيكا ميوزك)إدارة زياد العليمي و احمد فتحي ،ميكس وماستر السيد علي، تصوير محمد السيد، إشراف مؤمن يوسف، فيما تولى عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.

الفيديو كليب تم تصويره مزج مابين الـ ai والحقيقي حيث تظهر الفنانة دوللي شاهين لأول مرة في فيديو كليب بدون ماكياج وإطلالة بسيطة جدا، فكرة دوللي شاهين.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات « ترند، ياللا يا غدار، واغنية روح زورن»بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أنا الحاجة الحلوة»، ست البنات»، «حوش الدلع»، «حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول كلمات الأغنية

يامه بعد فراقك .. بقى فاضى خلاص مكانك

ولا طعم الحاجة فى بعادك ... حلوة من يوم غيابك

يومى كانه سنه .. وانا بتوجع انا

مش عارفة اعيش من غيرك سيبانى لمين هنا

واحشانى يامه ... واحشانى اللمه

دى فى عينى الضلمة ... محوطانى فى كل مكان

يارب الصبر القوة ... بتقطع من جوه

دى الفرقة مش حلوة ... وقلبى خلاص بيموت تعبان

يامه انتى خلاص سبيتنى ... مين حاحكيله ويحكيلي

بتلاقي الدمعة في عيني .. تجري في حضنك تاخديني

لا بقينا خلاص سوا ... وانا مسنوده على الهوا

من بعد ماكنت بيكى طايلة السما

واحشانى يامة .. واحشانى اللمه

دى فى عينى الضلمة ... محوطانى فى كل مكان

يارب الصبر القوة ... بتقطع من جوه

دى الفرق دي مرة ... وقلبى خلاص بيموت تعبان