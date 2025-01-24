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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حرق سيارة شقيق عمرو دياب.. ننشر قرار النيابة بشأن المتهمين

عمرو دياب
عمرو دياب
ندى سويفى
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة اخلاء سبيل المتهمين باشعال النيران في سيارة شقيق عمرو دياب بسبب خلافات مع سائقها بمدينة الحوامدية.

وأدلى المتهمون بحرق سيارة شقيق المطرب عمرو دياب باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق عقب القاء القبض عليهم، وأنكر المتهمون علمهم ان السيارة ملك شقيق عمرو دياب وأنهم كانوا يقصدون الانتقام من قائدها بسبب خلافات نسب بينهم عقب طلاقه لشقيقة احد المتهمين.

وقال المتهمون ان خلافات سائق السيارة مع شقيقتهم ادت لانفصالهما ثم دخل في خلافات مع شقيقها واسرتها فقرر شقيق طليقته الانتقام منه واتفق مع الاخرين على اشعال النيران بسيارة متوقفة امام منزله اعتقادا منهم انها سيارته حيث تسللوا ليلا الى خارج منزله وسكبوا "بنزين" على "كبوت السيارة" واشعلوا النيران بها وفروا هاربين مستغلين الظلام معتقدين انه لن يتم كشف امرهم الا انهم فوجئوا برجال الشرطة يلقون القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الجريمة.

وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحفظ على سيارة شقيق المطرب عمرو دياب عقب اشعال 3 متهمين النيران بها اثناء توقفها امام منزل سائقه في مدينة الحوامدية وندب خبراء الأدلة الجنائية ومهندس فني لفحصها وبيان ما لحق بها من أضرار وتلفيات.

وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث بعدما اشارت التحريات الأولية أن احدى كاميرات المراقبة ساعدت في تحديد هوية المتهمين بعدما التقطتهم اثناء سكب مادة مساعدة على الاشتعال على السيارة واشعال النيران بها، وطلبت النيابة تحريات ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإشعال النيران بسيارة شقيق المطرب عمرو دياب بمدينة الحوامدية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء توقفها أسفل منزله، و اتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الحوامدية سيارة شقيق عمرو دياب شقيق عمرو دياب حرق سيارة شقيق عمرو دياب

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