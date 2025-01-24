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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جلسة محاكمة عاجلة لـ وحش الكون بتهمة الاتجار بالبشر بالإسكندرية

وحش الكون
وحش الكون
رامى المهدي
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قررت محكمة جنايات الإسكندرية عقد جلسة يوم 27 يناير لمحاكمة السيدة المعروفة إعلاميًا بلقب "وحش الكون"، بعد توجيه تهمة الاتجار بالبشر إليها نتيجة بثها المباشر لبناتها عبر تطبيق تيك توك بملابس اعتبرها البعض "غير لائقة".
 

كشفت ابنة المتهمة الشهيرة بـ«وحش الكون» التي ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي، انها تستغل بناتها في تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء، وتظهر في بث مباشر تطلب فيه من المتابعين إرسال هدايا لها، عن تفاصيل مثيرة.

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قالت الفتاة إنهم هي وأختها ووالدتها يقومون بالبث وهم بملابس المنزل العادية والتواصل مع المتابعين بذكر أسمائهم والحديث معهم وفي آخر كل بث بيظهر للمتابع الهدايا التي وصلت بعد خصم الشركة نصف المكسب وبيقدر قيمتها بالدولار، وفي الآخر يتحول على حساب بنكي بإسم والدتها، لكن تحول الأمر في حالة ضعف المتابعة على البث كانوا يقومون بارتداء ملابس خفيفة وشفافة ما يحدث تفاعل أكبر عما كان عليه من قبل.

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وعلى جانب آخر، كشفت الفنانة لقاء سويدان الكثير من التفاصيل حول القبض على التيك توكر الشهيرة بـ "وحش الكون"، التي استغلت بناتها في الظهور بشكل غير لائق من أجل الكسب المادي".

وحش الكون

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج"لقاء على الهوا" التي تقدمه الفنانة والإعلامية لقاء سويدان على قناة الشمس، تحدث المحامي كريم الفقي عن تفاصيل القضية حيث قال:" لم أكن أعلم عن هذه التيك توكر ولكني فوجئت بالناس على السوشيال ميديا يطلبون مني أن أتدخل وأوقف هذه المهزلة".

وتابع:" بالفعل بصفتي محامي توجهت بشكوى للنائب العام والذي اتخذ قرار القبض عليها بعد 15 يوما من البلاغ".

وعن مدة العقوبة التي ممكن أن تحصل عليها أوضح الفقي:" ممكن أن تصل إلى 15 عاما أما بناتها مازالوا قصر على الرغم من أنهم شاركوا في هذه الفيديوهات بإرادتهم".

الاتجار بالبشر محكمة جنايات الإسكندرية وحش الكون جنايات الإسكندرية

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