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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إقبال كثيف على ركن الفتوى والطفل مع انطلاق فعاليات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب
جناح الأزهر بمعرض الكتاب
محمد صبري عبد الرحيم
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شهد ركن الفتوى وركن الطفل في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا كثيفًا منذ اللحظات الأولى لافتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، حيث توافد الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات على ركن الفتوى للاستفسار عن العديد من القضايا الدينية والإجابة على تساؤلاتهم وفقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يتبناه الأزهر الشريف.

وحرص المفتون والمفتيات على تقديم فتاوى دقيقة وعلمية في مختلف المجالات الدينية، مع تخصيص قسم خاص للإجابة عن استفسارات النساء بما يتناسب مع خصوصية الأسئلة والقضايا التي يطرحونها، وسط إشراف من كبار العلماء والمتخصصين في الفقه والشريعة.

‎فيما شهد ركن الطفل ورياض الأطفال، تفاعلًا كبيرًا من الزوار الصغار، الذين استمتعوا بالأنشطة التعليمية والفنية المتنوعة التي يقدمها الجناح، بما في ذلك ورش عمل لتعليم الأطفال فنون الخط العربي ومهارات الرسم والتلوين، بالإضافة إلى الألعاب التعليمية والقصص الدينية.

‎وأعرب رواد الجناح عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الأزهر الشريف، مؤكدين أن جناح الأزهر في المعرض يعد واحدًا من أبرز الأركان التي تحظى بثقتهم حيث تتميز أنشطة الجناح بالأصالة والثقافة والحفاظ على القيم الدينية والمجتمعية، والجمع بين العلم والثقافة والفن، بما يسهم في تعزيز الثقافة لدى كافة الفئات العمرية.

ويضم جناح الأزهر مجموعة متميزة ومتكاملة من الأركان تغطِّي احتياجات رواد المعرض واهتماماتهم؛ حيث يضمُّ منفذًا لبيع الكتب، وأركانَ خاصة بالمكتبة والمخطوطات النادرة والفتاوى والخط العربي وقاعة للندوات الحوارية وبانوراما الأزهر، والمركز الإعلامي، وركنًا لعرض «شخصية الجناح» والتعريف بها، وأركانَ لقطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر ومرصد الأزهر ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وركن الطفل ومجلة نور‏، ومنطقة خاصة بالأنشطة الفنية المتنوعة، وقاعة لكبار الزوَّار.

‎ويشاركُ الأزهر للعام التاسع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «56» ولمدة 14 يومًا في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير لعام 2024.

ويقع جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.

الطفل معرض الكتاب جناح الأزهر ركن الفتوى

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