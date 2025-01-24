تعليم الإسكندرية: نِسب مُبشّرة للعينات العشوائية لتصحيح امتحانات مواد الشهادة الإعدادية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الجمعة الموافق 24 من يناير 2025 أن أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت صباح اليوم بجميع الإدارات التعليمية.



وذكرت المديرية في بيان اليوم الجمعة، أن العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية، جاءت مبشرة جدا بنسب مرتفعة تجاوز متوسط النسبة العامة 90 % ، حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 94 % ، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها 90 % ، فيما بلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 88.5 % وكذلك مادة العلوم 95 % ، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 89.3 %.

وأكَّد مدير المديرية في تعليماته لمديري عموم الإدارات وجميع لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب .

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدرسي الأول وتقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 .