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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات.. ظهرت الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025
ياسمين بدوي
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انتشرت على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025.

واستهدفت المدارس من إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025 عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، توفير نسخة إلكترونية من نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025 لتسهيل الحصول عليها من جانب أولياء الأمور.

وإلى جانب إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025 على فيس بوك ، قامت المدارس أيضا بإتاحة تسليم نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025 بالشكل التقليدي في مقر المدرسة. 

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 .. جميع المواد

تظهر في نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 درجات الطالب في :

- اللغة العربية

- اللغة الإنجليزية

- الرياضيات

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- التربية الفنية

-القيم واحترام الاخر

- العلوم

- الدراسات الاجتماعية

- التربية الدينية

- المهارات المهنية

- التربية الموسيقية

- التربية البدنية والصحية

- أنشطة التوكاتسو

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025 .. آلية التقييم 

ويعتمد نظام التقييم على قيام مخرجات المناهج الدراسية المطورة ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصف السادس الابتدائي كما يلي :
- امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجة
- المهام الادائية 10 درجات
- كراسة الواجب 5 درجات
- كراسة النشاط 5 درجات
- التقييم الأسبوعي 5 درجات
- التقييم الشهري 10 درجات
- المواظبة والسلوك 5 درجات
- مجموع الدرجات : 100 درجة

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 ..تقييمات الفصل الدراسي الواحد 

- تقييم شهري اول : يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العامة الدراسي وحتى نهاية شهر أكتوبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

- تقييم شهري ثان : يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

وتخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة فترة دراسية واحدة ، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

- الامتحان النهائي: يعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في الفصل الدراسي كاملا ، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث ، بالإضافة لدرجات المهام الادائية وكراسة الواجب وكراسة النشاط والتقييم الأسبوعي والمواظبة والسلوك .

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