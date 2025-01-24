قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق الخولي: مصر الحصن المنيع للعرب.. وتركيبة جيشها «تختلف عن أي بلد»
أهالي غزة يشكرون مصر والرئيس السيسي على الدعم الكبير في المخيمات
عباس شراقي يكشف تفاصيل جديدة عن مخزون المياه في سد النهضة
سر غضب نتنياهو من حماس بعد الكشف عن أسماء الإسرائيليات المنتظر الإفراج عنهن
أهم شيء عندي | رد فعل محمد صلاح بعد تتويجه بـ لاعب الشهر في ليفربول
معرض الكتاب| انطلاق ندوة التنسيقية «بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري»
احسب مرتبك طبقًا للدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة في هذا الموعد وفقًا للقانون
كيفية تغيير رقمك على الواتساب بدون فقدان الدردشات وجهات الاتصال
أسامة الأزهري بمعرض الكتاب : "40 تياراً تكفيرياً يمكن مواجهتها بالتصوف"
الأمن السعودي يستدعي شخصين لمخالفة الذوق العام في الرياض
نقل صالح العويل إلى المستشفى مجددًا .. غير قادر على الأكل | خاص
آخر تحديث لسعر الخضروات والفاكهة اليوم 24-1-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم دوري كرة قدم خماسي للشباب

دوري مستقبل وطن للكرة الخماسية
دوري مستقبل وطن للكرة الخماسية
أحمد بسيوني
×

نظمت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن بالاسكندرية برئاسة عايدة اسماعيل، فعاليات دوري كرة قدم خماسي للشباب، وذلك بحضور الدكتور سعيد عبدالعزيز أمين الحزب بالمحافظة، وحسن خاطر أمين التنظيم، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب بالإسكندرية.

وقال الدكتور سعيد عبدالعزيز أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية إن الحزب يسعى لإقامة عدد من الفاعليات المختلفة التى تخاطب الشباب من خلال دوريات رياضية ومسابقات فى المجالات الثقافية والعلمية.

وأشار أمين التنظيم حسن خاطر إلى أن الحزب يضع تأهيل الشباب من خلال الدورات التدريبية واكتشاف المواهب المختلفة وتشجيعها كأحد أولويات العمل الحزبى بحزب مستقبل وطن.

وقالت عايدة اسماعيل أمين الثقافة والفنون والرياضة إن البطولة تستهدف توفير الفرصة للشباب لتقديم مواهبهم وفتح الأبواب لبداية مشوار ناجح فـى مجال كرة القدم مع تقديم الرعاية للناشئين، وخلق قناة اتصال جديدة بين الأندية، والمواهب السكندرية.

من جانبها أشادت دعاء حسين الامين المساعد للأمانة بالروح الرياضية لجميع الفرق التي شاركت في البطولة والتى كانت عنواناً فى كافة الفعاليات والمباريات وأسعدت الجميع كنموذج يحتذي به فى ممارسة الرياضة.

شهدت البطولة مشاركة 18 فريقا، فاز بالمركز الأول فريق محرم بك والثانى أبيس والمركز الثالث المنتزه ثالث، وشهد حفل الختام مباراة كرة قدم استعراضية بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتم تقديم الدروع والهدايا التذكارية عقب انتهاء مباراة النهائي.

الاسكندرية سعيد عبدالعزيز دوري كرة قدم خماسي الثقافة والفنون والرياضة عايدة اسماعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 بالاسم ورقم الجلوس .. الآن

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين

نانسي عجرم وزوجها

مصادر مقربة: طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم | خاص

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025 بالدرجات .. الآن

وزير الاسكان

قرار مهم من وزير الإسكان بشأن ارتفاع المباني وعدد الأدوار .. تفاصيل

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات.. ظهرت الآن

ترشيحاتنا

جون كيندي

رفع السرية عن وثائق اغتيال جون كيندي.. ما رأي عائلة الرئيس الأمريكي الراحل في قرار ترامب؟

مكافحة المخدرات في السعودية

السعودية | ضبط تجار مخدرات .. ونداء عاجل للمقيمين والمواطنين

الحصبة في المغرب

25 ألف إصابة و 120 وفاة.. انتقادات صحية في المغرب بسبب وباء الحصبة

بالصور

3 أعراض تحذيرية تشير لمرض السكري .. احذرها

أعراض الإصابة بمرض السكري
أعراض الإصابة بمرض السكري
أعراض الإصابة بمرض السكري

للنساء فقط| فوائد وأضرار الكرياتين.. ونصائح للاستخدام الآمن

فوائد وأضرار الكرياتين للنساء
فوائد وأضرار الكرياتين للنساء
فوائد وأضرار الكرياتين للنساء

وسط حالة من الحزن والأسى.. تشييع جثمان اللاعب الشاب “بوبو” بالإسكندرية

جثمان اللاعب الشاب المعروف بـ”بوبو”
جثمان اللاعب الشاب المعروف بـ”بوبو”
جثمان اللاعب الشاب المعروف بـ”بوبو”

إنقاص الوزن .. روشتة سحرية من حسام موافي للراغبين في التخسيس

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

فيديو

اعتذار منة عرفة

بعد خلاف لمدة عامين .. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين وأشرف ذكي

جانب من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

اروي جودة

اروي جودة مش الاولي … مشاهير تزوجو من اجانب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد