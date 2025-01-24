حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم دوري كرة قدم خماسي للشباب

نظمت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن بالاسكندرية برئاسة عايدة اسماعيل، فعاليات دوري كرة قدم خماسي للشباب، وذلك بحضور الدكتور سعيد عبدالعزيز أمين الحزب بالمحافظة، وحسن خاطر أمين التنظيم، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب بالإسكندرية.

وقال الدكتور سعيد عبدالعزيز أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية إن الحزب يسعى لإقامة عدد من الفاعليات المختلفة التى تخاطب الشباب من خلال دوريات رياضية ومسابقات فى المجالات الثقافية والعلمية.

وأشار أمين التنظيم حسن خاطر إلى أن الحزب يضع تأهيل الشباب من خلال الدورات التدريبية واكتشاف المواهب المختلفة وتشجيعها كأحد أولويات العمل الحزبى بحزب مستقبل وطن.

وقالت عايدة اسماعيل أمين الثقافة والفنون والرياضة إن البطولة تستهدف توفير الفرصة للشباب لتقديم مواهبهم وفتح الأبواب لبداية مشوار ناجح فـى مجال كرة القدم مع تقديم الرعاية للناشئين، وخلق قناة اتصال جديدة بين الأندية، والمواهب السكندرية.

من جانبها أشادت دعاء حسين الامين المساعد للأمانة بالروح الرياضية لجميع الفرق التي شاركت في البطولة والتى كانت عنواناً فى كافة الفعاليات والمباريات وأسعدت الجميع كنموذج يحتذي به فى ممارسة الرياضة.

شهدت البطولة مشاركة 18 فريقا، فاز بالمركز الأول فريق محرم بك والثانى أبيس والمركز الثالث المنتزه ثالث، وشهد حفل الختام مباراة كرة قدم استعراضية بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتم تقديم الدروع والهدايا التذكارية عقب انتهاء مباراة النهائي.