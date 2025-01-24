وزير التعليم العالي يوجّه شكرًا لـ رئيس الوزراء .. لهذا السبب

توجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومنتسبي الوزارة والمجتمع الأكاديمي بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لرئاسته لجنة تحكيم إحدى حلقات برنامج GENZ، إيمانًا منه بدعم وتشجيع طلاب الجامعات على الابتكار وريادة الأعمال، في ضوء تنفيذ سياسة الدولة بكافة مؤسساتها لدعم الطلاب المبتكرين والنوابغ بالجامعات المصرية وهو ما أسهم بشكل واضح من خلال المسابقة التي قدمها برنامج GENZ في تقديم العديد من الابتكارات ما يسهم في دعم جهود الارتقاء بالاقتصاد القومي ومجتمع الصناعة الفترة المقبلة.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تحكيم حلقة برنامج GENZ التي تمت إذاعتها اليوم الجمعة على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي في تقييم مشروعات شباب الجامعات المصرية المتأهلين للمرحلة النهائية للبرنامج.

برنامج (Gen Z)، يتم إنتاجه بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالوزارة.