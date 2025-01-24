قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يسرا اللوزي: فكرت الاعتذار عن مسلسل سراب بعد وفاة والدتي.. ووظفت حزني للشخصية
الإسماعيلي يفقد نجم الفريق في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري
شقيق الشهيد عمر القاضي: "أخويا اتشاهد 4 مرات وهو يقاتــ.ـــل الإرهـ.ــابيين
سفير مصر السابق بإسرائيل: لا بديل عن توافق جميع الأطراف الفلسطينية
آخر فرصة.. بيان عاجل من البنك الأهلي يمهل هؤلاء العملاء 3 شهور فقط
أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة للنادي الأهلي
صـ.ــاروخ متطور ضد كمين عمر القاضي.. شقيق الشهيد يكشف تفاصيل مثيرة
فقيدة الشباب.. مصرع صيدلانية خنقا داخل حمام شقتها في المنوفية
العالم الزاهد.. وزير الأوقاف يُصلي على الأرض دون «سجادة» في معرض الكتاب
والدة الشهيد عمر القاضي: هدفه كان الالتحاق بالعمليات الخاصة والخدمة في العريش| فيديو
الداخلية التونسية تكشف تفاصيل إضرام شخص النـ ار في نفسه
زد يعلن انتقال مصطفى العش للنادي الأهلي على سبيل الإعارة 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحكومة تطرح استثمارات غير مباشرة بقيمة 807 مليون دولار .. تفاصيل

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
×

قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 40.621 مليار جنيه وهي تعادل 807.09 مليون دولار؛ ضمن مخططاتها لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة وسداد احتياجات الخزانة العامة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة؛ فقد لجأت " المالية" للاتفاق مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاستثمار غير المباشر من خلال طرح أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما، للوفاء بالتعهدات الحكومية.

دور البنك المركزي

تمثلت مهمة البنك المركزي المصري، بإعتباره مرتب عمليات التمويل وعرضها علي المؤسسات المالية والمصرفية والمستثمرين للإكتتاب في أدوات الدين الحكومية.

وفقا للتقرير فقد وصلت جملة طلبات الاستثمارات التي قبلتها الحكومة فعليا من المستثمرين والمؤسسات المالية نحو 271 طلبا مقبولا.

وبلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 22.446 مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الطلبات المقبولة نحو 124 طلبا للمستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط الفائدة علي الطرح نحو 24.9% وأعلي سعر بنسبة 25.42% و أدني سعر بنسبة 25.275%.

الاستثمارات المقبولة

وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 18.175 مليار جنيه من إجمالي 40 مليار جنيه مستهدفة؛ بحجم طلبات مقبولة قدرها 147 طلبا .

وسجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 26.55% وأعلي نسبة 26.921% وأدني سعر بنسبة 26.81%.

كانت الحكومة قد اعلنت قبل قليل عن وصول جملة طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للاستثمار في أجلي الخزانة؛ نحو 380 طلبا باستثمارات تقدر بـ 241.123 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار

البنك المركزي الحكومة المصرية اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية الفجوة التمويلية الخزانة العامة أجل 364 يوما اذون خزانة أجل 183 يوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 بالاسم ورقم الجلوس .. الآن

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات.. ظهرت الآن

نانسي عجرم وزوجها

مصادر مقربة: طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم | خاص

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025 بالدرجات .. الآن

وزير الاسكان

قرار مهم من وزير الإسكان بشأن ارتفاع المباني وعدد الأدوار .. تفاصيل

ترشيحاتنا

خطيب مسجد الشرطة

خطبة الجمعة من مسجد الشرطة| الخليل إبراهيم عرف نعمة الأمن وقدرها.. وعلينا التحقق بمقام العبودية فهو الأعلى مكانة.. فيديو

صورة أرشيفية

للقطاع الخاص والحكومي| السبت إجازة بعد قرار مجلس الوزراء

صورة أرشيفية

صديقة الطفولة "مأجراه"| هالة تطلب الطلاق بعد أسبوع زواج.. والسبب صادم

بالصور

بأعواد القصب.. عروسان يحتفلان بزفافهما أعلى قطار "ديكوفيل" بقنا

حفل زفاف بقنا
حفل زفاف بقنا
حفل زفاف بقنا

بعد استدعاء الأمن السعودي لـ أنغام وعبد المجيد عبدالله.. أول ظهور للفنانة

أنغام وعبد المجيد عبدالله
أنغام وعبد المجيد عبدالله
أنغام وعبد المجيد عبدالله

بعد وفاة الطبيب أحمد ماهر.. اِعرف أعراض وأسباب التوقف المفاجئ لعضلة القلب

وفاة الطبيب أحمد ماهر بتوقف مفاجئ لعضلة القلب
وفاة الطبيب أحمد ماهر بتوقف مفاجئ لعضلة القلب
وفاة الطبيب أحمد ماهر بتوقف مفاجئ لعضلة القلب

الأدوات البلاستيكية .. كارثة في المطابخ تتسبب في الاصابة بالسرطان

مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ
مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ
مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ

فيديو

طلاق نانسي عجرم

طلاق نانسي عجرم.. تفاصيل مفاجئة تكشف ما حدث.. والجمهور مصدوم

اعتذار منة عرفة

بعد خلاف لمدة عامين .. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين وأشرف ذكي

جانب من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد