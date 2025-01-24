الحكومة تطرح استثمارات غير مباشرة بقيمة 807 مليون دولار .. تفاصيل

قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 40.621 مليار جنيه وهي تعادل 807.09 مليون دولار؛ ضمن مخططاتها لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة وسداد احتياجات الخزانة العامة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة؛ فقد لجأت " المالية" للاتفاق مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاستثمار غير المباشر من خلال طرح أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما، للوفاء بالتعهدات الحكومية.

دور البنك المركزي

تمثلت مهمة البنك المركزي المصري، بإعتباره مرتب عمليات التمويل وعرضها علي المؤسسات المالية والمصرفية والمستثمرين للإكتتاب في أدوات الدين الحكومية.

وفقا للتقرير فقد وصلت جملة طلبات الاستثمارات التي قبلتها الحكومة فعليا من المستثمرين والمؤسسات المالية نحو 271 طلبا مقبولا.

وبلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 22.446 مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الطلبات المقبولة نحو 124 طلبا للمستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط الفائدة علي الطرح نحو 24.9% وأعلي سعر بنسبة 25.42% و أدني سعر بنسبة 25.275%.

الاستثمارات المقبولة

وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 18.175 مليار جنيه من إجمالي 40 مليار جنيه مستهدفة؛ بحجم طلبات مقبولة قدرها 147 طلبا .

وسجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 26.55% وأعلي نسبة 26.921% وأدني سعر بنسبة 26.81%.

كانت الحكومة قد اعلنت قبل قليل عن وصول جملة طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للاستثمار في أجلي الخزانة؛ نحو 380 طلبا باستثمارات تقدر بـ 241.123 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار