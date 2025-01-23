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3 أيام إضافية | مواعيد صرف مرتبات شهر يناير لموظفي الحكومة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

3 أيام إضافية | مواعيد صرف مرتبات شهر يناير لموظفي الحكومة

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي
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صرفت وزارة المالية مرتبات العاملين في الدولة عن شهر يناير 2025؛ وهو أول راتب يتقاضاه الموظفون بالحكومة في العام الجديد؛ خلال يومين.

بدأت عمليات صرف أول مرتبات العام الميلادي الجديد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارا من أمس الأربعاء حتي اليوم الخميس؛ على مستوي البنوك المتعاقدة مع الوزارات والجهات الحكومية التابعة والمستقلة.

ومن المقرر استمرار عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير الجاري 2025؛ لمدة 3أيام إضافية من أصل 5 أيام مستهدفة.

مواعيد صرف المرتبات

تخطط الحكومة من عمليات تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2025؛ للتيسير علي الموظفين بالحكومة.

يتم صرف مرتبات شهر يناير 2025 لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

عمليات صرف المرتبات عن شهر يناير 2025؛ ستحصل عليها أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة ومستقلة من الجهات المعنية في الحكومة والخاضعة للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية علي مستوى الجمهورية.

وفقا لتقرير وزارة المالية فإن عمليات صرف المرتبات عن شهر يناير الجاري، بدأت اعتبارا من أمس الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري  حتي يوم 28 من نفس الشهر من الأسبوع التالي له.

ومن المقرر أن تستأنف الحكومة عمليات صرف المرتبات اعتبارا من الأحد المقبل 26 حتي 28 من يناير الجاري.

مع بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025، ستكون عمليات الصرف خلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري ثم التوقف واستكمال عمليات الصرف اعتبارا من الأحد حتي الثلاثاء من الأسبوع التالي له.

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