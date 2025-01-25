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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مهنة بناء أبراج الحمام في البحيرة تحقق شهرة عالمية| تفاصيل

أبراج الحمام
أبراج الحمام
يوسف أيمن
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عرضت قناة "العربية مصر" تقريرًا يسلط الضوء على مهنة تراثية تميز بها أهالي محافظة البحيرة، وهي مهنة بناء أبراج الحمام، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ المنطقة، وقد نالت هذه المهنة شهرة واسعة امتدت إلى المستوى العالمي.

وأوضح التقرير أن صناعة أبراج الحمام تعد من الحرف التقليدية التي لا تتطلب تكلفة كبيرة، لكنها توفر أرباحًا شهرية جيدة للعاملين فيها. 

وأشار إلى أن هذه المهنة أصبحت مصدر دخل مستدام للعديد من الأسر في المنطقة، نظرًا للطلب المستمر على الأبراج من قبل المزارعين والمزارع الخاصة.

كما أصبح بناء أبراج الحمام في البحيرة ليس مجرد حرفة فحسب، بل أصبح جزءًا من التراث المحلي الذي يعكس مهارة الحرفيين وقدرتهم على الحفاظ على هذا الفن القديم.

البحيرة مهنة شهرة عالمية أبراج أبراج الحمام

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