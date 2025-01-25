بملابس جريئة .. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل |صور

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة حمدي الميرغني في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت تنورة جلد باللون الأسود و قصيرة للغاية ونسقت معها توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت زوجة حمدي الميرغني بوت متوسط الطول باللون الأسود، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة حمدي الميرغني بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.