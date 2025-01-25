بتواجد عمر مرموش .. مانشستر سيتي يتطلع لمصالحة جماهيره أمام تشيلسي

يستعد مانشستر سيتي الذي ضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، لمواجهة صعبة أمام تشيلسي اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل الأزمات الفنية التي يعاني منها الفريق.

ويدخل سيتي، حامل لقب الدوري، المباراة بعد الخسارة القاسية 2-4 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ويأمل في استعادة توازنه وتحقيق الفوز لتضميد جراحه.

يطمح المدرب بيب جوارديولا للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، في محاولة لتكرار انتصاره على تشيلسي هذا الموسم، بعد فوزه 2-0 في مباراة الدور الأول التي أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

المباراة ستكتسب أهمية خاصة في صراع المراكز، حيث يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس.

ومن جهة أخرى، يدخل تشيلسي المباراة تحت إشراف مدربه إنزو ماريسكا بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير 3-1 على وولفرهامبتون، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل هذه المواجهة القوية.

موقف عمر مرموش

انضم الدولي المصري عمر مرموش رسميًا إلى مانشستر سيتي يوم الخميس الماضي، حيث وقع عقدًا يمتد لمدة 4 سنوات ونصف.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الجمعة، أعلن المدرب بيب جوارديولا أن جميع اللاعبين الجدد، بما فيهم مرموش، سينضمون إلى قائمة الفريق استعدادًا لمباراة تشيلسي.