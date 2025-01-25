الصليب الأحمر يتسلم المحتجزات الأربع بعد إخطار بدخول قطاع غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في خبرا عاجلا عن إعلام فلسطيني بأن الصليب الأحمر تلقى إخطارا لدخول قطاع غزة وتسلم المحتجزات الأربع.



وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت عن حصاد العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية لليوم الخامس على التوالي في سيناريو مشابه لكارثة العدوان على غزة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن حصيلة الشهداء في جنين وصل إلى 14 شهيدا وعشرات الإصابات، بالإضافة إلى وتدمير وهدم وحرق عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين، وتدمير للبنية التحتية فيها.