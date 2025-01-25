شئون الأسرى: الإفراج عن 200 أسير مؤبد ومحكوميات عالية

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل عن هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن قائمة المفرج عنهم تتضمن أسماء 200 من الأسرى أصحاب الحكم المؤبد والمحكوميات العالية.

في سياق آخر، كشفت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، السبت، عن حصاد العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية لليوم الخامس على التوالي في سيناريو مشابه لكارثة العدوان على غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن حصيلة الشهداء في جنين وصلت إلى 14 شهيدا وعشرات الإصابات، بالإضافة إلى تدمير وهدم وحرق عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية فيها.