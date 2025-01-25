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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي..وموقف مرموش من القائمة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حمزة شعيب
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ينتظر عشاق كرة القدم، وخاصة المصريين، الظهور الأول للدولي المصري عمر مرموش مع فريقه الجديد مانشستر سيتي، وذلك في مواجهة قوية أمام ضيفه تشيلسي، المقررة في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

انضمام مرموش إلى مانشستر سيتي:

انضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة انتقال بلغت قيمتها 80 مليون يورو، ليكون بذلك أغلى لاعب عربي في التاريخ. ويُتوقع أن يُضفي مرموش، الذي يتمتع بمهارات فنية عالية وقدرة على صناعة الألعاب، قيمة كبيرة لفريق السيتي.

أوضاع الفريقين في الدوري:

مانشستر سيتي:
يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 5، وخسارة 6 مواجهات.

تشيلسي:
يتواجد البلوز في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، حيث فاز في 11 مباراة، وتعادل في 7، وخسر 4 مواجهات.

التشكيل المتوقع للفريقين:

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - عبد القادر خوسانوف - ريكو ليويس

خط الوسط: كيفين دي بروينه - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: جاك جريليش - فيل فودين - عمر مرموش - إرلينج هالاند

تشكيل تشيلسي المتوقع:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريا - توسين أداربايويو - ليفي كولويل - ريس جيمس

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو - كول بالمر - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون

سجل المواجهات الأخيرة بين الفريقين:

لم يحقق تشيلسي أي فوز في آخر 10 مباريات خاضها ضد مانشستر سيتي في الدوري والكأس، منذ أن فاز عليه ثلاث مرات في ستة أسابيع خلال عام 2021. وشملت تلك الانتصارات:

نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهائي دوري أبطال أوروبا.

منذ ذلك الحين، تعادل تشيلسي مرتين فقط وخسر 8 مباريات أمام السيتي. كما أن المباراة الوحيدة التي حافظ فيها تشيلسي على نظافة شباكه في آخر 16 مباراة خاضها على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي كانت الفوز 1-0 في فبراير 2014.

 

انتهت مواجهتا الفريقين في الموسم الماضي بالتعادل، لكن لم تشهد أي من آخر 16 مباراة بينهما في جميع المسابقات تعادلًا سلبيًا، مما يُضفي المزيد من التشويق على اللقاء المرتقب.

مانشستر سيتي مرموش عمر مرموش

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