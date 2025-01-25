قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى للمواطنين في هذا الموعد| إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. تفاصيل
مفاجأة.. كم مرة يمكن استخدام زيت القلي؟
الأمن يكشف حقيقة سرقة نعش نقل موتى من أحد مساجد الشرقية
قرينة الرئيس السيسى توجه تحية لرجال الشرطة: تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار
والله لاحتفظ بيها ..والدة الشهيد عمر القاضي تكشف كواليس الحوار مع الرئيس السيسي
كيف تحيي ليلة الإسراء والمعراج؟.. 5 أمور ليجبر الله خاطرك
أمطار خفيفة على الإسكندرية ومناطق بالوجه البحري.. حالة الطقس اليوم
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج
كل عام وحراس الوطن بكل خير..أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة
اتحاد الغرف التجارية: اشتراطات ترخيص مخازن الدواء تهدد بغلق 1300شركة توزيع
مصر تتصدر المشهد العالمي بـ أبحاث الجينوم والعلاج المناعي .. ما القصة؟
إبراهيم عبد الجواد: تريزيجيه يقترب من الانضمام لـ الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بشرى للمواطنين في هذا الموعد| إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. تفاصيل

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية
ياسمين القصاص
×

 يحمل شهر أبريل 2025 بشرى سارة لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، حيث سيتمتع العاملون في هذه القطاعات بعدد كبير من الإجازات الرسمية بأجر كامل، ليكون هذا الشهر هو الأكثر من حيث عدد أيام الإجازات الرسمية.

 الإجازات الرسمية للعاملين بأجر كامل 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن جميع الموظفين يحق لهم الاستفادة من الإجازات الرسمية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف حسان- خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أنه من الممكن استدعاء بعض الموظفين للعمل في بعض الجهات الهامة، والتي لا يمكن تعطيلها خلال الإجازات الرسمية، بشرط أن يحصلوا على أجر مضاعف أو يوم بديل.

وبحسب الأجندة الرسمية للإجازات لعام 2025، سيحصل موظفو القطاعين الحكومي والخاص في مصر على 13 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، والتي ستحسب على الأجر الوظيفي والمكمل بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي، وعلى الأجر الأساسي بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص.

 ويأتي ذلك وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعاملين في القطاع الحكومي، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى العاملين في بعض القطاعات الحكومية التي لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.

13 يوم إجازة رسمية للموظفين 

إليكم جدول الإجازات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص خلال شهر أبريل 2025، حيث يصل إجمالي عدد الإجازات إلى 13 يوما وفقا لأجندة رئاسة الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء المنفذة وفقا لأحكام قوانين العمل في مصر. 

 والجدير بالذكر، أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يحق للجهات الحكومية استدعاء الموظف في حالة الحاجة إلى عمله في يوم إجازته، على أن يتم تعويضه بيوم إجازة بديل أو احتساب هذا اليوم ضمن رصيد إجازاته النقدية. 

كما ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يمكن لصاحب العمل في القطاع الخاص استدعاء العامل خلال الإجازة الرسمية إذا اقتضت الحاجة ذلك، مع تعويضه ماليا عن هذا اليوم بضعف الأجر اليومي.

وسوف نرصد لكم الإجازات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والتي جاءت كالتالي: 

  • الثلاثاء 1 أبريل 2025: إجازة رسمية، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
  • الأربعاء 2 أبريل 2025: إجازة رسمية، رابع أيام عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن تستمر إجازة عيد الفطر حتى الخميس 3 أبريل 2025 بناءا على قرار وزاري من رئيس الوزراء، ليشمل ذلك الإجازة من يوم الأحد إلى الخميس.
  • الجمعة 4 أبريل 2025: إجازة رسمية (العطلة الأسبوعية المقررة).
  • السبت 5 أبريل 2025: إجازة رسمية (العطلة الأسبوعية المقررة).
  • الجمعة 11 أبريل 2025: إجازة رسمية (العطلة الأسبوعية المقررة).
  • السبت 12 أبريل 2025: إجازة رسمية (العطلة الأسبوعية المقررة).
  • الجمعة 18 أبريل 2025: إجازة رسمية (العطلة الأسبوعية المقررة).
  • السبت 19 أبريل 2025: إجازة رسمية (العطلة الأسبوعية المقررة).
  • الاثنين 21 أبريل 2025: إجازة رسمية (العطلة الأسبوعية المقررة).
  • الخميس 24 أبريل 2025: إجازة رسمية (العطلة الأسبوعية المقررة) كبديل ليوم الجمعة 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يوافق يوم جمعة.
  • الجمعة 25 أبريل 2025: إجازة رسمية (العطلة الأسبوعية المقررة).
  • السبت 26 أبريل 2025: إجازة رسمية (العطلة الأسبوعية المقررة).
القطاع الخاص القطاع العام إجازة إجازات إجازات رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احسب مرتبك بالدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا

احسب مرتبك على الدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا

سعر الدولار

92 قرشًا رسميًا الآن.. تراجع سعر الدولار في البنوك إلى أقل مستوى منذ شهر

علاء مرسي

بتأشيرة عامل نظافة.. علاء مرسي يكشف عن الإقامة سنة بالمسجد النبوي

مهيب عبد الهادي

صفقات الأهلي الجديدة 2025.. بشري سارة لجماهير الأحمر

أنغام والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله

“بوستين كفاية”| قبلة عبدالمجيد عبد الله تضع أنغام في ورطة وتفتح النيران عليها

بن شرقي

إعلامي يفجر مفأجاة لجماهير الأهلي بشأن بن شرقي

تراجع أسعار الدواجن في البورصة والمحلات اليوم السبت

الفراخ بكام انهاردة؟.. تراجع أسعار الدواجن في البورصة والمحلات اليوم السبت

الاهلي

قمه العبث.. إعلامي يثير الجدل بشأن الزمالك بسبب صفقات الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

كاتب: رجال الشرطة يواجهون تحديات في كل عصر

أرشيفية

جيش الاحتلال يتسلم المحتجزات الأربع المطلق سراحهن في غزة

محمود القياتي - هيئة الأرصاد ىالجوية

شبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس| شاهد

بالصور

4 حالات طلاق لـ النجوم فى بداية 2025 .. نانسى عجرم الأبرز |التفاصيل الكاملة

طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم
طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم
طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم

أول حفل بعد الطلاق .. رنا سماحة تشعل حماس الجمهور فى حفل جديد

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

فستان مجسم.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها اللافت

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فستان جريء.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا في أحدث إطلالة

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

عادل إمام وأحمد راتب

نصيحة الزعيم.. عادل إمام اختار دور لـ أحمد راتب فتح له طريق النجومية

عاطفة مغناطيسية

تؤثر على الاتصالات والطيور وصحة الإنسان ... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض خلال ساعات

ناهد السباعى

لعب عيال.. ناهد السباعي تكشف عن أول حب في حياتها

علاء مرسي

علاء مرسي: عادل إمام فوق التقييم ..وأنا سنيد ولا يجوز الاستغناء عني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد