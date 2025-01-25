الأهلي في ورطة قبل مباراة بيراميدز بالدوري.. تفاصيل

يعاني الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، من كثرة الغيابات في قائمته استعدادًا لمواجهة بيراميدز المرتقبة.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

وتأكد غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام بيراميدز للإصابة وهم: «وسام أبو علي وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر، والثلاثي المغربي، أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم».

كما يغيب عن قائمة الأهلي 3 لاعبين آخرين بعد رحيلهم عن صفوف الأهلي وهم، محمود عبدالمنعم كهربا الذي انتقل لصفوف الاتحاد الليبي، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي انتقل لصفوف قطر القطري، بجانب المدافع يوسف أيمن.

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز، بدون مهاجم صريح في ظل رحيل كهربا وغياب وسام أبو علي.



ويستضيف الأهلي نظيره نادي بيراميدز، في تمام الساعة السابعة مساء غدًا، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

