ريال بيتيس يفوز على مايوركا بالدوري الإسباني

حقق ريال بيتيس فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تفاصيل المباراة:

الشوط الأول شهد تفوقًا لريال مايوركا الذي أضاع أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، لكنه لم ينجح في استغلالها لترجمة سيطرته إلى أهداف.

الشوط الثاني تفاقمت أوضاع أصحاب الأرض بعد طرد اللاعب عمر ماسكاريل في الدقيقة 73، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

الهدف القاتل في الدقيقة 90+7، نجح سيدريك باكمبو في إحراز هدف الفوز لصالح ريال بيتيس، مانحًا فريقه النقاط الثلاث في وقت قاتل من اللقاء.

ترتيب الفريقين بعد المباراة:

ريال مايوركا تجمد رصيده عند 30 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الليجا.

ريال بيتيس رفع رصيده إلى 28 نقطة، ليصعد إلى المركز التاسع.

أهمية الفوز

يُعد هذا الانتصار دفعة قوية لريال بيتيس في مشواره بالليجا، خاصة أنه جاء على حساب فريق متقدم في الترتيب، وفي مباراة شهدت صراعًا كبيرًا حتى اللحظات الأخيرة.