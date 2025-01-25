مانشستر سيتي وتشيلسي.. هل يشارك عمر مرموش أساسيا في مباراة اليوم؟

لحظات قليلة تفصلنا عن مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري النجليزي الممتاز، حيث يتساءل ملايين المصريين عن موقف النجم المصري عمر مرموش من المشاركة في مباراته الأولى.

جدير بالذكر أن مرموش قد انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تم الإعلان عن الصفقة يوم الخميس الماضي.

صفقة عمر مرموش

مانشستر سيتي قد أعلن تعاقده رسميًا مع الدولي المصري عمر مرموش، قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 75 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية كمكافآت.

وبحسب التقارير، فإن راتب عمر مرموش في مانشستر سيتي سيصل إلى حوالي 16 مليون يورو سنوياً، بما في ذلك 10 ملايين يورو صافية من الضرائب.

وسجل عمر مرموش 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة في جميع المسابقات مع فرانكفورت هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

يستضيف مانشستر سيتي نظيره تشيلسي في السابعة والنصف مساء اليوم السبت في قمة الأسبوع الـ23 من منافسات الدوري للموسم 2024-2025.

يدخل مانشستر سيتي هذه المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بينما يقع تشيلسي في المركز الرابع برصيد 40 نقطة. لذا فإن المباراة تمثل أهمية كبيرة لكلا الفريقين حيث يسعى كل منهما لتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في الترتيب.

هل يشارك مرموش أساسيا؟

استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على الدفع بالنجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تتجه الأنظار إلى أداء مرموش في هذه المباراة الهامة، حيث يأمل جماهير مانشستر سيتي أن تساهم موهبته في تطوير أدائهم الهجومي وتعزيز فرصهم في المنافسة على اللقب.

ويظهر دخول مرموش في التشكيل الأساسي، ثقة المدرب فيه وقدرته على التألق بين صفوف أحد أفضل الأندية في العالم.

جدير بالذكر أن عمر مرموش قد ظهر في صور كشف عنها الفريق الإنجليزي، وهو يحمل القميص رقم 7 الخاص به، والذي سيرتديه في المباريات، وهو نفس رقم قميصه مع ناديه الألماني السابق.