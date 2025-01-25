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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب اليوم 25-1-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
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ارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام اليوم السبت؛ داخل محلات الصاغة؛ مسجلا زيادة تبلغ 320 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 30.52 ألف جنيه للبيع و 30.72 ألف جنيه للشراء.

وكان سعر الذهب في مصر قد تراجع في ختام تعاملات مساء اليوم، داخل محلات الصاغة مقدار 15 جنيها في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

استقرار الذهب

وأظهر سعر الذهب في مصر ثباتا داخل السوق مع أول تعاملات اليوم؛ بدون أي تغيير يذكر في قيمة المعدن الأصفر.

سعر الذهب

وخلال تعاملات أمس السبت؛هوي سعر المعدن الأصفر  مقدار 15 جنيها داخل محلات الصاغة.

عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4360 جنيها للبيع و4388 جنيها للشراء وذلك 

عيار 18 

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3270 جنيها للبيع و 3291 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2771 دولار للبيع و 2772 دولار للشراء

عيار 14

بلغ سعر  عيار 14 الأدني فئة، مسجلا نحو 2543 جنيها للبيع و 2560 جنيها للشراء

عيار 24 

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3815 جنيها للبيع و 3840 جنيها للشراء 

الذهب في السوق العالمي

استطاع الذهب العالمي أن يرتفع للأسبوع الرابع على التوالي ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله في أكتوبر من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التغير الكبير في سوق الذهب هو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الأول من توليه الرئاسة الأمريكية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5% ليسجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر عند 2786 دولار للأونصة، ويغلق تداولات الأسبوع عند 2770 دولارًا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2703 دولار للأونصة.

اقترب سعر الذهب من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولار ليستطيع الذهب خلال آخر أسبوعين تخطي خطوط المقاومة التي تواجه ليصل إلى أعلى قمة سجلها وسط ترقب الأسواق للخطوة القادمة، وفق تحليل جولد بيليون.

تصريحات ترامب

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاباته كانت هي المحرك الأول للأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد اقترح ترامب فرض رسوم جمركية بنحو 25% على الواردات من كل من المكسيك وكندا، ورسوم أخرى بنسبة 10% على الصين اعتبارا من الأول من فبراير القادم، كما وعد بفرض رسوم على الواردات الأوروبية ولكن دون الخوض في تفاصيل أكثر.

تسببت تصريحات في انتقال تركيز الأسواق إلى بداية شهر فبراير الذي سيعد حاسم بالنسبة لأوضاع التجارة العالمية، ليعود الطلب إلى التزايد على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، ولم تعد مخاوف ارتفاع التضخم وبقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة هي المسيطرة على حركة الذهب

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