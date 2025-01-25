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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يرتفع 1% ويحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

ذهب
ذهب
وكالات
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لامست أسعار الذهب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريباً، وحقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، إذ أدى ضعف الدولار بفعل مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى دفع المعدن نحو الارتفاع.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1% إلى 2781.66 دولاراً للأونصة ليتم تداولها عند أعلى مستوى لها منذ 31 أكتوبر، عندما سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً عند 2790.15 دولاراً. وارتفعت بنسبة 2.9% حتى الآن هذا الأسبوع.

و وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنحو 0.5% إلى 2779.7 دولاراً للأونصة.

وجاء صعود الذهب مرة أخرى إلى أعلى مستوياته على الإطلاق على خلفية تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن خفض أسعار الفائدة. كما ساهم عدم اليقين بشأن صرامة تعريفات ترامب وما إذا كان الرئيس الأميركي سيستقر في نهاية المطاف على اتفاق تجاري مع الصين في ارتفاع أسعار الذهب.

الذهب كملاذ آمن

يُستخدم الذهب تقليدياً كأصل ملاذ آمن يتدفق عليه المستثمرون في أوقات التقلبات السياسية والاقتصادية.

وهبط الدولار بما يزيد عن 1% خلال الأسبوع متجها إلى أسوأ انخفاض أسبوعي في شهرين، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيجار تريفيدي المحلل الكبير في ريلاينس سيكيوريتيز "انخفض الدولار بعد تصريحات لترامب خالفت توقعات السوق.. يأتي هذا الانخفاض بعد أن أحجم عن تطبيق رسوم جمركية مرتفعة عقب تنصيبه".

ودعا ترامب إلى خفض أسعار الفائدة فوراً ولم يوضح خططه بشأن الرسوم الجمركية. ودفعت الضبابية حول سياساته المستقبلية المستثمرين في السوق إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب للتحوط ضد التقلبات.

في الوقت نفسه، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ومن المقرر أن يعلن الفدرالي الأميركي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي قراراتهما المتعلقة بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "يظل اتجاه الذهب نحو الصعود وهذا يعني أننا ما زلنا على المسار للوصول إلى مستوى 3000 دولار هذا العام".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 30.78 دولار للأونصة. وكسب البلاديوم 0.9% إلى 1000.85 دولار وارتفع البلاتين 1% إلى 952.10دولار.

ترامب أسعار الذهب الرسوم الجمركية المعدن الذهب أسعار الفائدة

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