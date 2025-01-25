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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مضاعفات خطيرة .. أضرار الإفراط في الشاي الأسود

الشاي
الشاي
اسماء محمد
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يأتي الشاي الأسود في مقدمة أشهر المشروبات في العالم وبالرغم من امتلاكه فوائد كثيرة إلا أن الإفراط في تناوله يسبب مضاعفات خطيرة.


مخاطر الشاي الأسود
ووفقا لما جاء في موقع “ويبمد” يعد شرب الشاي الأسود بكميات معتدلة آمنًا بشكل عام بالنسبة لمعظم الناس ولا توجد كمية محددة يجب شربهاوقد تختلف مكونات المكملات الغذائية وجودتها بشكل كبير وهذا يجعل من الصعب تحديد جرعة قياسية.

 شرب كميات كبيرة من الشاي الأسود بحيث لايكون أكثر من أربعة أو خمسة أكواب في اليوم يسبب الإكثار منه مشاكل صحية عديدة  .

قد تشمل الآثار الجانبية للافراط في الشاي الأسود ما يلي:

القلق وصعوبة النوم
تنفس أسرع
صداع
زيادة التبول
اضطراب نبضات القلب
الغثيان والقيء
العصبية والقلق
رنين في الأذنين
الهزات
ضغط دم مرتفع
فقر الدم

قد يكون الجمع بين الشاي الأسود وأنواع أخرى من الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية والشاي الأخضر في اليوم الواحد، يسبب الآثار الجانبية بشكل أسرع وأقوى .

ومن بين المشاكل التي قد يسببها الإفراط في الشاي الأسود، ما يلي:

العصبية
ارتفاع ضغط الدم
تغيرات معدل ضربات القلب
النوبات
إغماء
قد يتداخل الشاي الأسود أو مكملات الشاي الأسود مع الأدوية والمكملات الغذائية الأخرى التي تتناولها كما يمكن لبعض الأدوية أن تتسبب في بقاء الكافيين في جسمك لفترة أطول من المعتاد وتحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كانت أي أدوية تتناولها قد يكون لها هذا التأثير كما قد يتداخل الكافيين الموجود في الشاي الأسود مع بعض فحوصات الدم .

أخبر طبيبك دائمًا عن أي مكملات غذائية تتناولها، بما في ذلك المكملات الطبيعية والمكملات الغذائية التي يتم شراؤها بدون وصفة طبية لذا أخبر طبيبك إذا كنت تشرب الكثير من الشاي الأسود.

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