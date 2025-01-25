عضو بـ صحة الشيوخ عن مقترح تعريب علوم الطب: فكرة شاعرية

علق الدكتور محمد صلاح البدري٫ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على مقترح جامعة الأزهر لتعريب العلوم الطبية٫ لافتا: “ الإنجليزية هي اللغة الرسمية للطب في العالم كله وبالتالي لا نخترع العجلة في مصر”.



وقال الدكتور محمد صلاح البدري٫ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحياة”٫: “فكرة تعريب علوم الطب ليست جديدة وتم طرحها أكثر من مرة على مدار عقود سابقة٫ على الرغم من شاعرية الفكرة وجمالها وأننا نعتز بلغتنا لكنها غير قابلة للتطبيق”.

وأضاف: “هناك فرق بين التعليم الطبي والممارسة الطبية.. الممارسة الطبية ممكن تحويلها بلغة البلد التي يتم فيها الممارسة٫ لكن التعليم الطبي كبير جدا وبحر واسع متجدد”٫ معلقا: “التعليم الطبي كل يوم في جديد وإزاي أخلى خريج كلية الطب اللي درس الطب باللغة العربية فقط ولم يدرس لغة موازية هيتابع التقدم الطبي إزاي في الخارج".