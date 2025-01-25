بن جفير يعلق على صور القسام: القلب ينقبض من المشاهد المهينة لإسرائيل

رد رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم مساء السبت، على مشاهد كتائب القسام أثناء إطلاق سراح الأسيرات الإسرائيليات الأربع، وقال: القلب ينقبض من المشاهد التي تهين إسرائيل في مواجهة الصفقة الفوضوية".

وأضاف بن جفير أن "إذا لم ننهار حماس، سيأتي السابع من أكتوبر المقبل. يجب أن نعود إلى الحرب وندمرها".

وطالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، مؤكدة ضرورة استكمال كافة مراحل الاتفاق حتى عودة آخر أسير إلى دياره.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن المجتمع الإسرائيلي بالكامل كان قد حارب من أجل عودة الأسيرات الأربع، وأنه يجب إتمام الصفقة بشكل شامل لتشمل جميع الأسرى والمختطفين.

وأكدت العائلات أن نتنياهو لم يعلن حتى الآن التزامه الكامل بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وهو ما يزيد من معاناتهم ويجعلهم غير قادرين على تحمل الوضع الحالي.

كما شددت على أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يحاول تخريب الصفقة بتصريحاته التي اعتبرتها الهيئة تهدد حياة الأسرى المحتجزين، داعية إلى إعطاء فريق التفاوض صلاحيات كاملة لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأضافت الهيئة أن سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير يسعيان إلى تقويض الاتفاق وإعادة إشعال الحرب، مطالبة بضرورة البدء الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل لتحقيق تقدم ملموس في ملف الأسرى.