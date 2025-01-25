كل سنة والأبطال بخير.. أحمد موسى: النهاردة بنحتفل بعيد الشرطة المصرية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تحتفل اليوم بعيد الشرطة المجيد الـ 73 وذلك في 25 يناير من كل عام .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" بنقول لأبطال الشرطة كل سنة وانتوا طيبين يا أبطال ".

وعن فعاليات معرض الكتاب، قال الإعلامي أحمد موسى :" معرض الكتاب فيه كتب الكتاب الواحد بجنيه بس والله على شعب مصر وشبابها ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" معرض القاهرة الدولي للكتاب به أجنحة كثيرة للغاية ويشارك فيه وفود من دول كثيرة حول العالم وهناك دول تشارك لأول مرة وهناك أكثر من ألف دار نشر "