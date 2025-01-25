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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحث العلمي توضح تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نهلة الشربينى
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أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه قد تم البدء في إنتاج أول سيارة كهربائية بمكون محلي يصل إلى 75% من تصنيع السيارة، مشيرة إلى أن السيارة منخفضة السرعة بإسم "EV-Tech"، وذلك خلال 6 شهور.


واشارت إلى أنه يتم العمل على رفع نسبة المكونات المحلية في التصميم الميكانيكي، وايضا في المحركات، وداخل الدوائر الإلكترونية لكي تصل إلى نسبة  100%، وبذلك يكون الانجاز جديد يسهم في تقليل الاستيراد.


واردفت خلال تصريحات خاصة لها إلى أنه سيتم قريبًا الكشف عن أول سيارة كهربائية مصرية، وذلك بعد أن تم عقد اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق أكاديمية البحث العلمي، مع واحدة من الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية.


وتابعت: " سيتم إنتاج أول 10 سيارات كنماذج أولية في المصنع حاليًا، ومن ثم يتم فتح باب باب حجز السيارات"، مشيرة إلى أن التصنيع المحلي في السيارة يشمل أجزاء من البطارية التي تم تصنيعها محليًا.


واختتمت:" سيتراوح سعر السيارة ما بين 200 ألف إلى 250 ألف جنيه، وذلك بسرعة قصوى تصل إلى 75 كيلومترًا في الساعة".

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سيارة كهربائية رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث

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