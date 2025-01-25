البحث العلمي توضح تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه قد تم البدء في إنتاج أول سيارة كهربائية بمكون محلي يصل إلى 75% من تصنيع السيارة، مشيرة إلى أن السيارة منخفضة السرعة بإسم "EV-Tech"، وذلك خلال 6 شهور.



واشارت إلى أنه يتم العمل على رفع نسبة المكونات المحلية في التصميم الميكانيكي، وايضا في المحركات، وداخل الدوائر الإلكترونية لكي تصل إلى نسبة 100%، وبذلك يكون الانجاز جديد يسهم في تقليل الاستيراد.



واردفت خلال تصريحات خاصة لها إلى أنه سيتم قريبًا الكشف عن أول سيارة كهربائية مصرية، وذلك بعد أن تم عقد اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق أكاديمية البحث العلمي، مع واحدة من الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية.



وتابعت: " سيتم إنتاج أول 10 سيارات كنماذج أولية في المصنع حاليًا، ومن ثم يتم فتح باب باب حجز السيارات"، مشيرة إلى أن التصنيع المحلي في السيارة يشمل أجزاء من البطارية التي تم تصنيعها محليًا.



واختتمت:" سيتراوح سعر السيارة ما بين 200 ألف إلى 250 ألف جنيه، وذلك بسرعة قصوى تصل إلى 75 كيلومترًا في الساعة".