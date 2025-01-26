«البرغوثي»: الاصطفاف العسكري للمقاومة رسالة لإسرائيل بفشل «نتنياهو» في اقتلاع حماس

علّق الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية على مشهد المرحلة الثانية من اتفاق غزة المشهد العسكري للمقاومة قائلاً: "المشهد العسكري هو مشهد أقل ما يجب أن يقال إن إسرائيل فشلت في تصفية المقاومة الفلسطينية واقتلاع حركة حماس كما ادعى رئيس وزراء إسرائيل أنه سوف يفعل".

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: " المقاومة أظهرت درجة عالية من السيطرة والإدارة ولايمكن اصطناع ذلك المشهد خلال يومين أو ثلاثة أو أسبوع منذ وقف إطلاق النار لكنه يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي فشل في اقتلاع المنظومة الموجودة".

موضحاً أن إيصال رسالة واضحة ومتحضرة عن الشعب الفلسطيني في معاملة الأسيرات كان المشهد الأهم قائلاً : "أهم شيء أنهم نجحوا في إظهار صورة حضارية إنسانية في طريقة معاملة الأسرى الإسرائيليين مقابل الطريقة الوحشية التي عامل بها الإسرائيلون أسرانا البواسل مما أدى لاستشهاد نحو 60 أسيراً منذ أحداث السابع من أكتوبر ".

مواصلاً : "صورة الأسيرات الأربعة وهن بصحة جيدة وسعيدات وفرحات مقابل صورة الاسيرة خالدة جرار عضو جبهة التحرير الفلسطينية والتي عوملت بشكل سيء جداً رغم أنه لا توجد ضدها أحكام وتم اعتقالها إدارياً ووضعت في الحجز الانفرادي لأشهر طويلة وكادت تستشهد بسبب سوء المعاملة وسوء الأوضاع المعيشية في زنزانة لا تتجاوز مساحتها متر ونصف مربع".

وتابع البرغوثي: "الصورة التي قدمت اليوم هي صورة بطولة ومقاومة وثبات وفي ذات الوقت سلوك حضاري إنساني مقابل سلوك همجي وحشي إسرائيلي".