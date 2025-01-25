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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الذوق | رد غير متوقع من حميد الشاعري على انتقاد جماهيري لـ محمد رمضان

حميد الشاعري
حميد الشاعري
تقى الجيزاوي
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كشف الفنان حميد الشاعري عن رأيه فى إمكانية التعاون مع الفنان محمد رمضان. 

وقال حميد الشاعري خلال لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش، أنه بالطبع يحب التعاون مع الفنان محمد رمضان لأن مع كل شيء جديد ومتنوع وأنه لا يفرض تفكيره على أحد .

وعن الإنتقادات التى توجه للفنان محمد رمضان بشكل مستمر ، قال حميد الشاعري إنه لا يعلم مقياس الذوق العام ولكن كل هذا يندرج تحت الذوق الشخصي فهناك من يحب سماع وردة وعبد الحليم.

وكشف حميد الشاعري عن رأيه فى مروان موسي وويجز وتأديتهم لمزيكا الراب ، مؤكدًا أنه يحب هذا النوع من الموسيقي وهناك العديد من الآراء حول هذا الأمر ولكنه فى الآخر يندرج تحت أنواع المزيكا.

مرض حميد الشاعري 

كشف الفنان والملحن حميد الشاعري إصابته بمرض السكري مما يجعله حريص دائمًا على نوعية وكمية الطعام الذى يأكله.

وقال حميد الشاعري  عندما طلب منه معتز الدمرداش تناول أكلة المبكبكة الليبية ليرد عليه حميد الشاعري بأنه مريض سكر لذلك يحرص دائمًا على كمية الطعام الذى يتناولها

تعاون حميد الشاعري وتووليت

 وعلى صعيد أخر ، يستعد الفنان حميد الشاعري لتقديم عمل موسيقي مشترك مع الرابر الشهير توليت، في خطوة تجمع بين جيلين مختلفين من الإبداع الموسيقي.

وشارك حميد الشاعري عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه برفقة توليت داخل الاستوديو، وهما يستمعان لمقطع موسيقى. ولم يتم الكشف عن تفاصيل المشروع بعد، لكن الفيديو أثار حماس جمهور الفنانين، خاصة أن حميد معروف بتعاونه مع مختلف الأجيال وانفتاحه على التطوير و أساليب الموسيقية الحديثة.

الجدير بالذكر إن حميد الشاعري طرح مؤخرا أغنية "جوانا حنين"، التي حملت عنوانًا مليئًا بالحنين إلى الماضي هي من كلمات هيثم نبيل وكريم سامي، وغناء، وألحان، وتوزيع حميد الشاعري نفسه.

الأغنية لاقت إشادات واسعة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بالكلمات والألحان، وطالبوا الفنان بمزيد من الإصدارات الجديد.

محمد رمضان حميد الشاعري اللإعلامي معتز الدمرداش

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