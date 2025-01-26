قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لميس الحديدي عن جدل الاحتفال بثورة يناير وعيد الشرطة: أصبح مضيعة للوقت والجهد
تصرّف غير مؤلوف.. «جوارديولا» يفاجئ عمر مرموش بعد مباراة تشيلسي
ماكرون يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
ما سبب حدوث رحلة الإسراء والمعراج؟ .. اعرف السر الإلهي
أحمد موسى يشيد بأبطال قوات المظلات المصرية |فيديو
آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم الأحد 26-1-2025
ماذا يحدث للجسم عند تناول 10 حبات من الفراولة يوميًا؟
أستاذ علوم سياسية عن مشهد تبادل الأسرى: حماس تنقل رسائل للجمهور الإسرائيلي|فيديو
كوريا الشمالية تجري تجربة لإطلاق صاروخ «كروز» استراتيجي
حميد الشاعري مصاب بهذا المرض.. وهذه طرق الوقاية منه
الاستخبارات الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن منشأ كورونا
حركة فتح: نتنياهو يحاول عرقلة أي مسار لعملية تبادل الأسرى والمحتجزين |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاستخبارات الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن منشأ كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
×

قال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، يوم السبت، إن الوكالة خلصت إلى أنه من المرجح أن جائحة كوفيد-19 قد نشأت في مختبر وليس في الطبيعة.

وكانت الوكالة قد قالت لسنوات إنها لا تستطيع استنتاج ما إذا كانت الجائحة نتيجة لحادث في مختبر أو أنها نشأت في الطبيعة.

لكن مسؤولا أمريكيا كبيرا قال إن مدير الوكالة السابق ويليام بيرنز طلب من المحللين والعلماء بوكالة المخابرات في الأسابيع الأخيرة لإدارة جو بايدن اتخاذ قرار واضح بهذا الشأن، مشددا على الأهمية التاريخية للوباء.

ووفق الوكالة فإن "لديها ثقة منخفضة" في تقييمها بأن "الأصل البحثي لجائحة كوفيد-19 هو الأكثر احتمالية".

وأشارت في بيانها إلى أن كلا الاحتمالين - المختبر والطبيعة - لا يزالان قائمين.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت في ديسمبر الماضي، إنها لا تزال تنتظر التعاون الكامل من الصين لتوضيح منشأ جائحة فيروس كورونا، بعد مرور 5 سنوات من تسجيل أول حالات الإصابة بالمرض الرئوي في مدينة ووهان.

وقالت المنظمة في جنيف: "هذا واجب أخلاقي وعلمي. نواصل دعوة الصين إلى مشاركة البيانات والوصول إليها حتى نتمكن من فهم منشأ (كوفيد 19)".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه "من دون الشفافية والمشاركة والتعاون بين البلدان، لا يمكن للعالم أن يمنع ويستعد بشكل كاف لمواجهة الأوبئة والجوائح في المستقبل".

يشار إلى أنه منذ بداية الجائحة، أعربت الصين عن مخاوفها من أن يتم إلقاء اللوم عليها فيما يتعلق بالتفشي العالمي للمرض.

ومنذ ذلك الحين، تبنت الحكومة ووسائل الإعلام الرسمية حملة رأي عام ضخمة، تركز على احتمال أن يكون الفيروس ربما جاء من الخارج وليس من الصين.

ولم تتمكن لجنة مشتركة من الخبراء الصينيين ومنظمة الصحة العالمية من السفر إلى ووهان حتى عام 2021.

وفي تقريرها النهائي، اعتبرت اللجنة أنه من "المحتمل أو المحتمل جدا" أن يكون فيروس كورونا قد نشأ من نوع من الحيوانات البرية، ثم انتقل إلى نوع آخر من الحيوانات قبل أن ينتقل إلى البشر في نهاية المطاف.

الصين كورونا كوفيد 19 ووهان كوفيد جائحة كوفيد 19

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالاسم

نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالاسم .. عاجل الآن

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة .. شوف درجاتك

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025 .. ظهرت الآن

شيرين حمدي

مستشار وزير التعليم تعتذر عن منصبها بشكل مفاجئ .. تفاصيل

حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم.. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبب

حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم .. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبب

تشييع جثمان طبيبة المنوفية

طفلها اكتشف وفاتها .. تشييع جثمان صيدلانية لقت مصرعها ببخار السخان

أشرف بن شرقي

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

ترشيحاتنا

محمد الضيف العقل المدبر لهجوم طوفان الاقصى

ظهور جديد لـ محمد الضيف العقل المدبر لطوفان الاقصى يشعل إسرائيل | تفاصيل

أسامة المصري نجيم المسئول الليبي المطلوب للعدالة الدولية

أسامة المصري نجيم .. جرائم تحت المجهر ومطالب دولية بالعدالة | تقرير

اربيل يهود

بسبب أربيل يهود .. توتر جديد يهدد صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس | تقرير

بالصور

مش مجرد ألم طارئ .. التنميل علامة على أمراض خطيرة

التنميل
التنميل
التنميل

حميد الشاعري مصاب بهذا المرض.. وهذه طرق الوقاية منه

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

بخطوات سهلة .. حضري كريب النوتيلا في المنزل

طريقة عمل كريب النوتيلا
طريقة عمل كريب النوتيلا
طريقة عمل كريب النوتيلا

تحذير.. 4 عوامل تخبرك أنك ستصاب بمرض السكر .. وهذه أحدث طرق الوقاية

السكري
السكري
السكري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص | تفاصيل

محمد هنيدي ومحمد مرسي

اتربينا على دا من مشايخنا .. علاء مرسي يرد على جدل تقبيله يد محمد هنيدي

علاء مرسي

مفيش حد يقدر ينافسني .. الفنان علاء مرسي يكشف عن مقارنة بعادل إمام

ايمان عبد اللطيف

انقطاع مفاجئ للكهرباء يضرب جنوب السعودية .. وبيان عاجل من الشركة حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد