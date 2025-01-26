وئام مجدي: فقدان الأب والانفصال.. نقطتان فاصلتان شكّلتا حياتي

فتحت الفنانة والبلوجر الشهيرة وئام مجدي قلبها في لقاء صريح عبر بودكاست “بالمايك والقلم”، حيث كشفت عن أصعب التجارب التي واجهتها في حياتها والتي ساهمت في تشكيل شخصيتها وقوتها.

وكانت قد تحدثت وئام عن نقطتين فاصلتين غيّرتا مسار حياتها، قائلة:

“أول صدمة كانت وأنا عندي 15 سنة لما بابايا توفى، كنت حاسة بفقدان كبير للأمان وكنت تايهة تمامًا، أما النقطة الثانية، فكانت وأنا عندي 25 سنة لما انفصلت، والوجع كان مختلفًا لكنه بنفس القوة، في المرتين حسيت بالخضة، لكن بعد الانفصال كنت أقوى”.

وأوضحت وئام أن تجربة فقدان والدها تركت فراغًا عاطفيًا كبيرًا، بينما علّمتها تجربة الانفصال معنى الصمود والتعلّم من الأزمات، مؤكدة أن كل تجربة جعلتها أكثر نضجًا وإصرارًا على مواجهة الحياة بشجاعة.

الكابتن

وكانت قد انضمت الفنانة وئام مجدي إلى أسرة مسلسل الكابتن للفنان أكرم حسني، والذي يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2025 ، حيث نشرت وئام مجدي صورة تجمعها ببطل العمل أكرم حسني من أول يوم تصوير لها معلقة “رمضان 2025”.

مسلسل الكابتن مكون من 15 حلقة و يشارك في البطولة إلي جانب أكرم حسني كل من إيه سماحة ، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، وئام مجدي، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، سامي مغاوري، العمل عن قصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني، إنتاج كريم أبو ذكري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

تألق وئام مجدي بفيلم آخر الخط

فيلم "آخر الخط" بطولة كل من الفنانة بسمة، الفنانة بشرى، الفنان محمد القس، الفنان محمد على رزق، الفنان محمد يوسف أوزو، الفنان أحمد ثابت، الفنانة وئام مجدي التي تألقت خلال أحداثه، الفنان محمد جمال كلبظ، ومن تأليف وإخراج محمد السعدني.