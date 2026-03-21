من نظرات المجتمع إلى وسام التكريم.. أم بديلة تتحدى الأحكام وتثبت أن الأمومة فعل لا لقب

قالت أميمة عبد الفتاح النجار، الأم المثالية البديلة: “فرحت جدا بمجرد سماعي بالخبر، واللي فرحني أكتر إن زوجي هو اللي سعي فى هذا الموضوع بدون علمي، وما زلت سعيدة بهذا التكريم وأثر فيا معنويا ونفسيا”.

وأضافت “النجار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”: “عندما تزوجت زوجي والأولاد معه رحنا نقلنا من الريف إلى طنطا، وكان شيئا جيدا بالنسبة لي على أساس إني محسش فى نظرة من حولي إني مش أم الولاد أو أم بديلة، وعندي 3 بنات وولد”.

وتابعت: “كان يقابلني إنهم يقولون إنتي ليه اتجوزتي الجوازة دي وإني كدا قليلة، وأنا معلمة رياض أطفال وكنت بحب فئة الداون، وعندما ربنا رزقني ببطة وبدأت أنزلها وأوديها كل يوم من الشغل وبعد الشغل”.