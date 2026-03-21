المخابرات العراقية: هجوم يستهدف محيط مقرنا ببغداد ويسفر عن مقتل ضابط

أعلنت المخابرات العراقية، عن هجوم نفذته جهة خارجة عن القانون استهدف محيط مقرنا ببغداد وأسفر عن مقتل ضابط، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصدر أمني رفيع بأنه تم إخلاء بعثة حلف شمال الأطلسي الناتو لمعسكرها والانسحاب إلى خارج العراق.

وذكر مصدر أمني رفيع أن بعثة الناتو في العراق غير قتالية وواجبها استشاري وستعود فور انتهاء الحرب.

وفي سياق آخر ؛ نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية، القول إنه تم استهداف السفارة الأمريكية ببغداد بعدد من الصواريخ و5 مسيرات.

وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير عراقية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لطائرات مسيرة في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتشير المعلومات الأولية إلى استنفار أمني وتحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.