«ملهوش علاقة بالرجولة أو الذكورة».. أحمد سعد يرد على انتقادات ارتدائه «الحلق»|فيديو

حلَّ الفنان أحمد سعد ضيفًا بصحبة فريق عمل ألبومه الجديد" حبايبنا"، على برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.



وتحدّث أحمد سعد خلال اللقاء على إطلالته الأخيرة التي آثار بها جدلًا واسعًا، في حفل «Joy awards» الذي أُقيم بالمملكة العربية السعودية.

وقال: "اعتذرت لما لبست الحلق وساعات بنعمل هفوات غصب عننا، الحاجات دي ملهاش علاقة بالرجولة لكن ليها علاقة بالذكورة وأنا من الناس اللي متحبش تتقيم بالحاجات دي، أنا اعتذرت إني لبست الحلق لأن الناس أما شافته انتقدته كتير جدًا".

وأضاف: "الناس قالوا كل شوية هيطلع يعتذر.. آه هطلع كل شوية أعتذر، أنا عايش وسط ناس اللي يرفضوه أرفضه واللي يقبلوه أقبله لكن في هفوات بتحصل عادي".

تابع: "أنا عارض البالطو بتاعي للمزاد وهتبرع بالفلوس بتاعته لمستشفى 57357، ده بقى البالطو الأشهر على الساحة دلوقتي".