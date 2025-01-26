المواعيد الجديدة على خطي (القنطرة شرق/ بئر العبد) و(بشتيل/ كفر داود/ السادات)

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن المواعيد الجديدة للقطارات على خط القنطرة شرق/ بئر العبد، والعكس، وخط بشتيل/ كفر داود/ السادات، والعكس، بعربات (تحيا مصر).

وذكرت الهيئة، في بيان، أن مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق/ بئر العبد، والعكس، تشمل تشغيل قطار 291، والذي يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30، ويصل محطة بئر العبد الساعة 09:30، بتركيب (4 عربات تحيا مصر)، إضافة إلى تشغيل قطار 290، حيث يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00، ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00، بتركيب (4 عربات تحيا مصر).

وأضافت أنه جرى كذلك تشغيل قطار 293، والذي يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30، ويصل محطة بئر العبد الساعة 14:30، بتركيب (4 عربات تحيا مصر )، فضلا عن تشغيل قطار 292، يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00، ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00، بتركيب (4 عربات تحيا مصر).

وأوضحت الهيئة أنه في ما يتعلق بخط بشتيل/ كفر داود/ السادات، والعكس، جرى تشغيل قطار 787 بشتيل/ السادات، والذي يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10، ويصل محطة السادات الساعة 07:50، بتركيب (5 عربات تحيا مصر)، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية، إضافة إلى تشغيل قطار 788 السادات/ بشتيل، حيث يقوم من محطة السادات الساعة 15:55، ويصل محطة بشتيل الساعة 18:30، بتركيب (5 عربات تحيا مصر )، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، منوهة بأن هذه القطارات تمتاز بأنها أرخص وأسرع، مقارنة بنظيراتها من وسائل المواصلات الأخرى؛ بما يسهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب على الخطين، خصوصا في ظل الأهمية الكبرى لخط القنطرة شرق/ بئر العبد، والذي يسهم في تنمية سيناء الحبيبة وخدمة أهاليها.