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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: مطالب «كوتيسا» تعرقل فكرة ضمه للأهلي

أمير هشام: الأهلي لازال يفاضل بين بعض الأجانب.. ومطالب كوتيسا تعرقل فكرة ضمه
أمير هشام: الأهلي لازال يفاضل بين بعض الأجانب.. ومطالب كوتيسا تعرقل فكرة ضمه
علا محمد
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أكد الإعلامي أمير هشام، أن الجناح المغربي إلياس شوارف لاعب سيون السويسري، لازال ضمن حسابات مسئولي النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن مسئولي القلعة الحمراء لديهم اتفاق أيضا مع الجناح البرازيلي إيفرتون.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الأهلي توصل لاتفاقات مع بعض اللاعبين، وقد يعلن عن الصفقة الجديدة عقب لقاء بيراميدز".

وأضاف: "الأهلي في المرحلة الحالية توصل لاتفاقات مع بعض اللاعبين، ومازال يُفاضل بين بعض العناصر، وسوف يختار 2 من بين ثلاثة لاعبين".

وأكمل: "ديريك كوتيسا مهاجم جيد، وهو لاعب مرشح وبقوة، ولكن ما يمنع إمكانية ضمه، رغبته في الحصول على مقابل مالي كبير".

وأوضح: "كفة أشرف بن شرقي هي الأرجح نسبيًا في الانتقال للنادي الأهلي".

النادي الأهلي بيراميدز القلعة الحمراء أمير هشام الجناح المغربي الأهلي البرازيلي إيفرتون إلياس شوارف لاعب سيون السويسري ديريك كوتيسا

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