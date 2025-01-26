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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دوللي شاهين تقيم حفل توقيع كتابها الأول.. الثلاثاء المقبل

دوللي شاهين
دوللي شاهين
سعيد فراج
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تستعد الفنانة دوللي شاهين، لإقامة حفل توقيع كتابها الأول الذي يحمل اسم «هودو»، يوم الثلاثاء المُقبل. 

وتقيم دوللي شاهين، حفل توقيع كتابها، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد غد الثلاثاء من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 6 مساءًا. 

حفل توقيع كتاب دوللي شاهين

أعمال دوللي شاهين

طرحت  المطربة  اللبنانية دوللي شاهين  أغنيتها الجديدة «روح زورن»، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة عبر  موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

والأغنية  من كلمات جوزيف حرب،وألحان فولكور، وتوزيع أحمد عبد العزيز، اخراج مؤمن يوسف، وتصوير محمد السيد, استوديو السيد علي.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات '«انا الحاجة الحلوة»، « ست البنات '»، حوش الدلع«حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

أغنية «أنا الحاجة الحلوة» من كلمات السيد على، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب، والكليب من إخراج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفي أحمد،اشراف فني موسيقي احمد عبد العزيز.

يذكر أن تخطت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، من خلال أغنيتها "انا الحاجة الحلوة" بعد مرور اسبوع على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، ونالت الأغنية اعجاب جمهورها و حققت ربع مليون مشاهد فى خلال اسبوع فقط.

والأغنية "انا الحاجة الحلوة تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، و مدير التصوير مصطفي احمد من، كلمات السيد علي، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، اشراف فني موسيقي احمد عبد العزيز .

وقبل أشهر، طرحت دوللي شاهين، أغنية “دوللي ست البنات” عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي و المنصات الإلكترونية.

أغنية دوللي ست البنات، من كلمات أحمد الشاعر، وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز، ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصر الله، تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف.

معرض الكتاب الفنانة دوللي شاهين معرض القاهرة الدولي للكتاب دوللي شاهين أعمال دوللي شاهين

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